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    Парфенов – о назначении на пост тренера «Арсенала»: «Все быстро произошло»

    Новый главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфенов прокомментировал свое назначение на пост.

    – Все быстро произошло. Благодарен руководителю клуба Гураму Захаровичу Аджоеву за доверие, знаком с ним давно. Знаю и команду. Да, ситуация непростая, но это вызов. Тренерская работа – это всегда вызов. Я ребятам уже сказал, что все зависит лишь от нас – от тренеров, руководителей, футболистов. Справимся только сообща.

    – Какими будут ваши первые шаги?

    – Только приехал с утра, много организационных моментов. Задача не шарахаться, понять, кто в каком состоянии, пообщаться с каждым игроком. Времени не так много, здесь больше момент психологический.

    – Кто будет помогать вам?

    – Юрий Михайлович Ковтун, Андрей Сергеевич Данилов – мы вместе работали в «Урале». Добавится, скорее всего, тренер по физподготовке, который тоже был со мной, но сейчас живет в Бразилии.

    • Парфенов сменил в «Арсенале» Сергея Подпалого.
    • Команда занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.
    • Последним клубом 46-летнего специалиста был «Урал».

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    Источник: Официальный сайт «Арсенала»

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      Genz 23 минуты назад

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