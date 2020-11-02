Парфенов – о назначении на пост тренера «Арсенала»: «Все быстро произошло»

Новый главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфенов прокомментировал свое назначение на пост.

– Все быстро произошло. Благодарен руководителю клуба Гураму Захаровичу Аджоеву за доверие, знаком с ним давно. Знаю и команду. Да, ситуация непростая, но это вызов. Тренерская работа – это всегда вызов. Я ребятам уже сказал, что все зависит лишь от нас – от тренеров, руководителей, футболистов. Справимся только сообща.

– Какими будут ваши первые шаги?

– Только приехал с утра, много организационных моментов. Задача не шарахаться, понять, кто в каком состоянии, пообщаться с каждым игроком. Времени не так много, здесь больше момент психологический.

– Кто будет помогать вам?

– Юрий Михайлович Ковтун, Андрей Сергеевич Данилов – мы вместе работали в «Урале». Добавится, скорее всего, тренер по физподготовке, который тоже был со мной, но сейчас живет в Бразилии.