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    Парфенов – новый главный тренер тульского «Арсенала»

    Дмитрий Парфенов стал главным тренером тульского «Арсенала», сообщает официальный сайт клуба.

    Детали соглашения с 46-летним специалистом не разглашаются.

    • Последние два сезона Дмитрий Парфенов возглавлял «Урал».
    • Ранее из «Арсенала» был уволен Сергей Подпалый.
    • «Арсенал» идет на 13-м месте в РПЛ, имея в своем активе 12 очков.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Арсенала»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11759

      Garrincha58 13 минут назад

      Какой по счёту?

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      Рейтинг: +1044

      alll-333 19 минут назад

      Удачи!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +586

      ySS 1 час назад

      Самовар, пряник, а теперь... автобус!)

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