Какой по счёту?
Дмитрий Парфенов стал главным тренером тульского «Арсенала», сообщает официальный сайт клуба.
Детали соглашения с 46-летним специалистом не разглашаются.
- Последние два сезона Дмитрий Парфенов возглавлял «Урал».
- Ранее из «Арсенала» был уволен Сергей Подпалый.
- «Арсенал» идет на 13-м месте в РПЛ, имея в своем активе 12 очков.
Дмитрий Парфенов – главный тренер «Арсенала»46-летний специалист сегодня возглавил тульских оружейников.Подробностиhttps://t.co/vVG8kpH3dc pic.twitter.com/guYwmfxb2x— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) November 2, 2020