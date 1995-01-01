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    Подпалый: «Судейские ошибки привели к тому, что мы играли против «Спартака» в меньшинстве»

    Главный тренер «Арсенала» Сергей Подпалый прокомментировал встречу шестого тура РПЛ против «Спартака» (1:2). Туляки с 45-й минуты выступали в меньшинстве.

    «Настраивались взять очки, были готовы к этому. Понимали, что «Спартак» пойдeт большими силами, рассчитывали играть на стандартах, контратаках. Получалось. Но, считаю, судейские ошибки привели к тому, что мы играли в меньшинстве.

    Даниил Лесовой? Судья неправильно расценил ситуацию, мяч ушeл от Алекса Крала. Это нормальная реакция футболиста. Да, не стоило так делать, но это судейская ошибка. Давать вот так жeлтую ни за что, потом красную. Лесовой замахнулся на арбитра? Надо разобрать момент.

    Удавалось сдерживать соперника, готовились, но судейские ошибки, повторюсь, повлияли», – сказал Подпалый.

    • «Спартак» будет первым как минимум до завтра, 30 августа.
    • В следующем туре «Спартак» сыграет с ЦСКА.
    • «Арсенал» занимает 11-е место.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3857

      Томик 31 минуту назад

      Вспомнил ЦСКА Газзаева. Но те хоть статус имели, а эти куда на судей орать?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +16438

      DVOK68 43 минуты назад

      Не плачь.И игроков своих учи не психовать в общении с рефери.

      3
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      ...
      Рейтинг: +3947

      "supermax" > DVOK68 37 минут назад

      вот именно

      2
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      Рейтинг: +4595

      порт 44 минуты назад

      Зато федун уснёт спокойно.

      1
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      Рейтинг: +2266

      Semenycch 46 минут назад

      Все верно сказал!

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