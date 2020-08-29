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  • Подпалый: «Судейские ошибки привели к тому, что мы играли против «Спартака» в меньшинстве»

Подпалый: «Судейские ошибки привели к тому, что мы играли против «Спартака» в меньшинстве»

29 августа 2020, 21:05
13

Главный тренер «Арсенала» Сергей Подпалый прокомментировал встречу шестого тура РПЛ против «Спартака» (1:2). Туляки с 45-й минуты выступали в меньшинстве.

«Настраивались взять очки, были готовы к этому. Понимали, что «Спартак» пойдeт большими силами, рассчитывали играть на стандартах, контратаках. Получалось. Но, считаю, судейские ошибки привели к тому, что мы играли в меньшинстве.

Даниил Лесовой? Судья неправильно расценил ситуацию, мяч ушeл от Алекса Крала. Это нормальная реакция футболиста. Да, не стоило так делать, но это судейская ошибка. Давать вот так жeлтую ни за что, потом красную. Лесовой замахнулся на арбитра? Надо разобрать момент.

Удавалось сдерживать соперника, готовились, но судейские ошибки, повторюсь, повлияли», – сказал Подпалый.

  • «Спартак» будет первым как минимум до завтра, 30 августа.
  • В следующем туре «Спартак» сыграет с ЦСКА.
  • «Арсенал» занимает 11-е место.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Арсенал Подпалый Сергей
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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порт
1598724551
Зато федун уснёт спокойно.
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embencygyclele
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Томик
1598725335
Вспомнил ЦСКА Газзаева. Но те хоть статус имели, а эти куда на судей орать?
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derrik2000
1598728390
"Даниил Лесовой? Судья неправильно расценил ситуацию, мяч ушeл от Алекса Крала. Это нормальная реакция футболиста. Да, не стоило так делать, но это судейская ошибка." А по-моему, это пофигизм самого Лесового. Имея уже предупреждение - вполне обоснованное - полез ещё к боковому арбитру "правду искать", хотя сам момент-то - ПШИК. Я понимаю, если бы не назначили ЯВНЫЙ 11-метровый, а тут... тьфу! И то: имея уже предупреждение нужно сто раз подумать, прежде чем сознательно идти на обострение отношений с арбитром. "Лесовой замахнулся на арбитра? Надо разобрать момент." )))))))))))))))))))))))))))))))))))))) И будут разбирать на КДК. Если жалобу напишете.
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Старикан
1598729190
Честно говоря, да же на повторе не сразу определишь от кого мяч ушел на угловой... а Лесовой просто убил Арсенал, фактически подыграл Спартаку! Из ничего сделал такой подарок! Так что обижаться тренеру надо на себя, на свою недоработку! И говоря такой бред, он только лишний раз показывает свой непрофессионализм!
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mab1011
1598730239
Федун пригрозил уходом из РПЛ , если судить будут плохо. Вот они и "отрабатывают"
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Hektor 84
1598742924
Это нормальная реакция футболиста? Ты что несешь? Боюсь спросить а какая тогда не нормальная реакция? Потом удивляются когда в еврокубковых играх наших за такое поведение вообще удаляют.
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erma
1598745376
Ах, если бы все отвечали за базар!
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СвинкаСправедливости
1598769069
Пусть этот пряник радуется, что их игроков прощали за грубые прыжки в ноги весь матч. Вот там причин для санкций было в разы больше.
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zigbert
1598786363
А разве за споры с боковым арбитром желтых карточек уже не дают? Таких случаев много и у нас и за рубежом. И потом в эпизоде трудно определить, от кого ушел мяч?
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