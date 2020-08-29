Подпалый: «Судейские ошибки привели к тому, что мы играли против «Спартака» в меньшинстве»

Главный тренер «Арсенала» Сергей Подпалый прокомментировал встречу шестого тура РПЛ против «Спартака» (1:2). Туляки с 45-й минуты выступали в меньшинстве.

«Настраивались взять очки, были готовы к этому. Понимали, что «Спартак» пойдeт большими силами, рассчитывали играть на стандартах, контратаках. Получалось. Но, считаю, судейские ошибки привели к тому, что мы играли в меньшинстве.

Даниил Лесовой? Судья неправильно расценил ситуацию, мяч ушeл от Алекса Крала. Это нормальная реакция футболиста. Да, не стоило так делать, но это судейская ошибка. Давать вот так жeлтую ни за что, потом красную. Лесовой замахнулся на арбитра? Надо разобрать момент.

Удавалось сдерживать соперника, готовились, но судейские ошибки, повторюсь, повлияли», – сказал Подпалый.