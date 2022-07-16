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    Сергей Подпалый - статистика

    Тренер
    Имя Сергей
    Отчество Иванович
    Фамилия Подпалый
    Команда Арсенал-2
    Гражданство Россия
    Дата рождения 19 сентября 1963
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    02.04.2023 Арсенал-2 0 : 1 Балашиха Россия. Вторая лига. Группа 3, 1 тур
    07.04.2023 СКА-Хабаровск-2 2 : 0 Арсенал-2 Россия. Вторая лига. Группа 3, 2 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Арсенал-2 34 8 12 14
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    16.07.2022 Динамо Бр 4 : 0 Арсенал-2
    24.07.2022 Арсенал-2 1 : 2 Строгино
    30.07.2022 Родина-2 1 : 1 Арсенал-2
    06.08.2022 Арсенал-2 4 : 0 Спартак Т
    10.08.2022 Пересвет 2 : 4 Арсенал-2
    15.08.2022 Арсенал-2 2 : 1 Металлург Л
    20.08.2022 Рязань 0 : 1 Арсенал-2
    27.08.2022 Арсенал-2 1 : 0 Сахалин
    04.09.2022 Авангард 2 : 2 Арсенал-2
    10.09.2022 Арсенал-2 1 : 3 Сахалинец
    17.09.2022 Арсенал-2 5 : 0 Квант
    22.09.2022 Строгино 1 : 0 Арсенал-2
    26.09.2022 Арсенал-2 0 : 2 Родина-2
    02.10.2022 Спартак Т 3 : 2 Арсенал-2
    08.10.2022 Арсенал-2 1 : 1 Пересвет
    15.10.2022 Металлург Л 1 : 0 Арсенал-2
    19.10.2022 Арсенал-2 1 : 0 Рязань
    24.10.2022 Сахалин 2 : 3 Арсенал-2
    30.10.2022 Арсенал-2 2 : 2 Авангард
    05.11.2022 Сахалинец 5 : 1 Арсенал-2
    09.11.2022 Квант 2 : 1 Арсенал-2
    13.11.2022 Арсенал-2 1 : 2 Динамо Бр
    02.04.2023 Арсенал-2 0 : 1 Балашиха
    07.04.2023 СКА-Хабаровск-2 2 : 0 Арсенал-2
    15.04.2023 Арсенал-2 0 : 0 Химки-2
    22.04.2023 Зенит 0 : 0 Арсенал-2
    29.04.2023 Арсенал-2 0 : 0 Знамя
    05.05.2023 Коломна 0 : 0 Арсенал-2
    10.05.2023 Арсенал-2 0 : 0 СКА-Хабаровск-2
    15.05.2023 Химки-2 0 : 0 Арсенал-2
    21.05.2023 Арсенал-2 0 : 0 Зенит
    28.05.2023 Знамя 0 : 0 Арсенал-2
    04.06.2023 Арсенал-2 0 : 0 Коломна
    10.06.2023 Балашиха 0 : 0 Арсенал-2
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