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    Подпалый – после разгрома от ЦСКА: «Судья придумал пенальти. Зайнутдинов нарисовал падение»

    Главный тренер «Арсенала» Сергей Подпалый подвел итог матча 12-го тура РПЛ против ЦСКА (1:5). Он пожаловался на арбитра Игоря Панина.

    «Сложно комментировать. Провалили второй тайм, первый тоже играли не очень. Как будто испугались. Потеряли контроль, но явных моментов почти не было у ЦСКА, хотя они владели преимуществом. Пенальти судья придумал. Бактиер Зайнутдинов нарисовал это падение. Было неприятно получить такой пенальти «в раздевалку». Столько пропустили во втором тайме… Провал полнейший.

    Провалились в центральной зоне. Видно, что недорабатывали. Решили поменять Кирилл Панченко, выпустить трeх опорных. Но, к сожалению, не получилось. Мы позволяли ЦСКА создавать моменты, игроки принимали мячи без борьбы», – обратил внимание Подпалый.

    • У хозяев дубль оформил Никола Влашич.
    • ЦСКА вышел на второе место.
    • «Арсенал» идет 12-м.

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    Источник: «Чемпионат»

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