Подпалый – после разгрома от ЦСКА: «Судья придумал пенальти. Зайнутдинов нарисовал падение»

Главный тренер «Арсенала» Сергей Подпалый подвел итог матча 12-го тура РПЛ против ЦСКА (1:5). Он пожаловался на арбитра Игоря Панина.

«Сложно комментировать. Провалили второй тайм, первый тоже играли не очень. Как будто испугались. Потеряли контроль, но явных моментов почти не было у ЦСКА, хотя они владели преимуществом. Пенальти судья придумал. Бактиер Зайнутдинов нарисовал это падение. Было неприятно получить такой пенальти «в раздевалку». Столько пропустили во втором тайме… Провал полнейший.

Провалились в центральной зоне. Видно, что недорабатывали. Решили поменять Кирилл Панченко, выпустить трeх опорных. Но, к сожалению, не получилось. Мы позволяли ЦСКА создавать моменты, игроки принимали мячи без борьбы», – обратил внимание Подпалый.