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Кирилл Панченко
Кирилл Панченко
Завершил карьеру
16 октября 1989 (36)
#8 | Нападающий
185 см | 83 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Панченко назвал лучшего российского нападающего прямо сейчас
22 февраля
2
Панченко: «Я бы не пошел в «Спартак»
2025.07.09 21:20
17
Экс-нападающий сборной России присоединился к медийной команде «Матч ТВ»
2025.03.06 22:59
Панченко получил работу через сутки после окончания карьеры
2025.01.25 21:30
4
Экс-нападающий сборной России завершил карьеру в 35 лет
2025.01.24 19:19
2
Экс-игрок сборной России Панченко ответил на вопрос о завершении карьеры
2025.01.01 22:37
1
«Химки» расторгли контракт с экс-нападающим сборной России
2024.12.28 11:23
«Химки» расстались с экс-футболистом ЦСКА и сборной России
2024.12.27 14:31
4
«Химки» запланировали зимнюю распродажу игроков
2024.12.23 16:36
1
«Наша будущая звезда»: Панченко назвал лучшего форварда России
2024.12.09 11:31
5
Панченко – об отъезде Захаряна в Европу: «А для чего в России оставаться?»
2024.01.06 18:14
1
Фото
«Химки» пополнились чемпионом России в составе ЦСКА
2023.07.12 22:38
1
«Торпедо» хочет усилиться экс-форвардом ЦСКА и «Динамо»
2022.12.13 14:40
1
Тульский «Арсенал» продлил контракты с четырьмя футболистами
2022.07.14 11:58
Отец Панченко: «У Кирилла есть варианты трудоустройства, но пока не понятно, что будет с российским футболом»
2022.05.16 18:26
Фото
Кузнецов, Пиняев, Панченко – в символической сборной второго тура Кубка России
2021.09.24 20:54
Сергеев побил рекорд результативности в одном сезоне ФНЛ
2021.03.12 14:44
8
Паршивлюк, Варела, Терехов – в основе «Динамо» на матч с «Арсеналом»; Рассказов, Ломовицкий, Панченко сыграют у гостей
2020.12.06 15:33
«У нас есть проблемы, но мы их решаем». В «Тамбове» ответили на претензии Панченко
2020.10.13 13:11
Панченко: «Не получил в «Тамбове» ни копейки»
2020.10.13 11:56
2
«Тамбов» отпустил Панченко в «Арсенал», чтобы сэкономить на его зарплате
2020.10.11 01:42
3
В «Тамбове» подтвердили уход Панченко и подписание Шахова
2020.10.10 12:47
1
«РБ-Спорт»: Панченко перейдет в «Арсенал». Он пробыл в «Тамбове» два месяца
2020.10.08 19:51
5
Щенников, Набабкин, Дзагоев сыграют с первых минут у ЦСКА; Рыжиков, Карасев, Панченко – в старте «Тамбова»
2020.08.15 16:44
5
Фото
Официально: Панченко стал игроком «Тамбова»
2020.08.06 21:45
3
Экс-форвард «Динамо» Панченко продолжит карьеру в «Тамбове»
2020.08.06 12:28
1
Metaratings: Панченко пополнит «Тамбов»
2020.08.03 18:18
5
«Чемпионат»: Панченко ведет переговоры с тульским «Арсеналом»
2020.07.30 15:57
3
Журналист Алексеев: Панченко интересуются в Турции и США
2020.07.27 17:45
5
«Динамо» объявило об уходе семи игроков
2020.07.27 10:19
22
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