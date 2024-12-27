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    «Химки» расстались с экс-футболистом ЦСКА и сборной России

    Нападающий Кирилл Панченко расторг контракт с «Химками», сообщает «Чемпионат». 35-летний форвард выступал за команду с июля 2023 года.

    • В этом сезоне Панченко сыграл за «Химки» в 13 встречах, отметился 3 передачами.
    • Ранее сообщалось, что клуб планирует расстаться с несколькими футболистами в зимнее трансферное окно. На данный момент «Химки» подтвердили только уход защитника Неманьи Анджелковича.
    • «Химки» занимают 13-е место в РПЛ с 16 очками после 18 туров.
    • Инвестору клуба Туфану Садыгову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствие считает, что инвестор «Химок» заключал фиктивные кредитные договоры.
    • Панченко становился чемпионом и обладателем Суперкубка России в составе ЦСКА. Также играл в РПЛ за «Мордовию», «Томь», «Динамо», «Тамбов» и «Арсенал», провел 1 матч за сборную России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (3)
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    Интерес
    1735301486
    Он экс-футболист :"Мордовии",,"Томи","Динамо","Тамбова","Арсенала",ЦСКА и 1 матч в сборной. И почил в бозе в "Химках".Почему упор на ЦСКА-непонятно.Давно не упоминали?:
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