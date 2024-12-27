«Химки» расстались с экс-футболистом ЦСКА и сборной России

Нападающий Кирилл Панченко расторг контракт с «Химками», сообщает «Чемпионат». 35-летний форвард выступал за команду с июля 2023 года.

В этом сезоне Панченко сыграл за «Химки» в 13 встречах, отметился 3 передачами.

Ранее сообщалось, что клуб планирует расстаться с несколькими футболистами в зимнее трансферное окно. На данный момент «Химки» подтвердили только уход защитника Неманьи Анджелковича.

«Химки» занимают 13-е место в РПЛ с 16 очками после 18 туров.

Инвестору клуба Туфану Садыгову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствие считает, что инвестор «Химок» заключал фиктивные кредитные договоры.

Панченко становился чемпионом и обладателем Суперкубка России в составе ЦСКА. Также играл в РПЛ за «Мордовию», «Томь», «Динамо», «Тамбов» и «Арсенал», провел 1 матч за сборную России.