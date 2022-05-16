Отец Панченко: «У Кирилла есть варианты трудоустройства, но пока не понятно, что будет с российским футболом»

Виктор Панченко, отец и агент нападающего тульского «Арсенала» Кирилла Панченко, высказался о будущем своего сына.

– У Кирилла контракт с «Арсеналом» до 31 декабря 2022 года. Поэтому на данный момент все зависит от клуба. Варианты по поводу его трудоустройства есть, но пока все это бессмысленно рассматривать.

Закончится сезон, станет понятно, где будет играть «Арсенал», во что и как будет играть весь российский футбол в целом, и тогда о чем-то можно будет говорить.

— В то же время, если предложения есть, «Арсенал» может сейчас заработать на Кирилле...

— Это вероятно. Но пока речи об этом нет, потому что нет понимания, где будет играть «Арсенал» и что будет с российским футболом.

— Где бы ни играл «Арсенал», в этом сезоне у вашего сына было совсем мало игровой практики. Чего хочет сам Кирилл?

— Кирилл хочет играть в футбол. Играть, играть и играть. Но решение будет принимать клуб. Будет выступать в первой лиге или будем что-то думать.

Панченко забил 1 гол и отдал 1 ассист в 12 матчах этого сезона.

Он играет за «Арсенал» с 2020 года.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?