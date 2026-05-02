В РПЛ обнаружили команду без яиц

Юрист, агент Антон Смирнов поделился впечатлениями от матча 28-го тура РПЛ «Локомотив» – «Динамо».

Столичное дерби «Локомотив» – «Динамо» на «РЖД Арене» завершилось ничьей со счетом 1:1.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию. Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Локо» идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» – на восьмом.

«Локомотив» как обычно без яиц. Если бы весной ЦСКА и «Спартак» набирали хоть немного больше очков, не видать «Локомотиву» бронзу и борьбы за нее, как своих ушей.

Весной команда Михаила Галактионова потеряла 17 очков из 30 возможных», – написал Смирнов.