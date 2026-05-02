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В РПЛ обнаружили команду без яиц

2 мая, 09:19
8

Юрист, агент Антон Смирнов поделился впечатлениями от матча 28-го тура РПЛ «Локомотив» – «Динамо».

«Локомотив» как обычно без яиц. Если бы весной ЦСКА и «Спартак» набирали хоть немного больше очков, не видать «Локомотиву» бронзу и борьбы за нее, как своих ушей.

Весной команда Михаила Галактионова потеряла 17 очков из 30 возможных», – написал Смирнов.

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Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (8)
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Skull_Boy
1777704889
Если бы они реально играли бы до конца, то на 1м месте был бы Локо, как ЦСКА с Николичем, а так отбыв номер на поле с кешем в кармане на х_й нужно
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iosperoew
1777706653
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odessakmv
1777707645
что-то дофига этого тунеяца стало
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Яцык3691
1777709219
Ну это понятно они ж проводницы
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Cleaner
1777709239
Я сразу на СПАРТАКа подумал. А оказывается это Локомотив! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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suchi-69
1777709456
Кастрированными могут быть только тарасятниковцы
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Острослов
1777713231
А я думаю, откуда у совы новые серьги
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Алекс636363
1777718549
Может, это Смирнов все яйца в язык переформатировал?
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