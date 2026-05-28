Аршавин раскритиковал «Зенит»

Бывшему футболисту «Зенита» Андрею Аршавина не нравилась игра команды в минувшем сезоне. Об этом он сказал на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

– Игра «Зенита» в этом году мне не нравилась. Результат? Результат великолепный.

– А как это объяснить?

– Мне кажется, просто большой набор классных футболистов, которые в отдельных матчах, отдельных эпизодах просто решали судьбу матча.