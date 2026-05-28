Аршавин раскритиковал «Зенит»

Бывшему футболисту «Зенита» Андрею Аршавина не нравилась игра команды в минувшем сезоне. Об этом он сказал на ютуб-канале «Это футбол, брат!».
– Игра «Зенита» в этом году мне не нравилась. Результат? Результат великолепный.
– А как это объяснить?
– Мне кажется, просто большой набор классных футболистов, которые в отдельных матчах, отдельных эпизодах просто решали судьбу матча.
- По итогам сезона-2025/26 петербургский клуб набрал 68 очков и вернул себе титул.
- Второе место занял «Краснодар» (66 очков), который был чемпионом в предыдущем розыгрыше. Тройку призeров замкнул московский «Локомотив» с 53 очками.
- «Зенит» начнет новый сезон 18 июля суперкубковым матчем против «Спартака». Скорее всего, он состоится в Нижнем Новгороде.
