Карпина заподозрили в том, что он ставит интересы «Зенита» выше интересов сборной

Блогер Михаил Борзыкин не понимает, почему нападающего «Зенита» Александра Соболева не вызвали в сборную России.

«Так какие ограничения у Соболева? Если бы он пропустил матч 30-го тура, то вопросов бы не было. Но он вышел в стартовом составе, забил с пенальти, был заменен (на Алипа) только исходя из трусливо-тактических соображений Семака – игра по счету.

Ни о каких проблемах со здоровьем мы не слышали. Карпин этот вопрос не прояснил. Журналист не дожал.

Остается только додумывать. Похоже на то, что был звонок: Саша – наш единственный нападающий, не надо его вызывать на этот бессмысленный трехматчевый сбор, иначе он не успеет восстановиться к новому сезону», – написал Борзыкин.