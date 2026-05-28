Карпина заподозрили в том, что он ставит интересы «Зенита» выше интересов сборной

Блогер Михаил Борзыкин не понимает, почему нападающего «Зенита» Александра Соболева не вызвали в сборную России.
«Так какие ограничения у Соболева? Если бы он пропустил матч 30-го тура, то вопросов бы не было. Но он вышел в стартовом составе, забил с пенальти, был заменен (на Алипа) только исходя из трусливо-тактических соображений Семака – игра по счету.
Ни о каких проблемах со здоровьем мы не слышали. Карпин этот вопрос не прояснил. Журналист не дожал.
Остается только додумывать. Похоже на то, что был звонок: Саша – наш единственный нападающий, не надо его вызывать на этот бессмысленный трехматчевый сбор, иначе он не успеет восстановиться к новому сезону», – написал Борзыкин.
- В сезоне-2025/26 Соболев забил 13 голов и сделал 3 ассиста в 38 матчах.
- Александр в «Зените» с 2024 года, когда он пришел из «Спартака».
- В 21:00 мск сборная России начнет матч против Египта.
Источник: телеграм-канал Михаила Борзыкина