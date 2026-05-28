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  • Карпина заподозрили в том, что он ставит интересы «Зенита» выше интересов сборной

Карпина заподозрили в том, что он ставит интересы «Зенита» выше интересов сборной

28 мая, 19:15
8

Блогер Михаил Борзыкин не понимает, почему нападающего «Зенита» Александра Соболева не вызвали в сборную России.

«Так какие ограничения у Соболева? Если бы он пропустил матч 30-го тура, то вопросов бы не было. Но он вышел в стартовом составе, забил с пенальти, был заменен (на Алипа) только исходя из трусливо-тактических соображений Семака – игра по счету.

Ни о каких проблемах со здоровьем мы не слышали. Карпин этот вопрос не прояснил. Журналист не дожал.

Остается только додумывать. Похоже на то, что был звонок: Саша – наш единственный нападающий, не надо его вызывать на этот бессмысленный трехматчевый сбор, иначе он не успеет восстановиться к новому сезону», – написал Борзыкин.

  • В сезоне-2025/26 Соболев забил 13 голов и сделал 3 ассиста в 38 матчах.
  • Александр в «Зените» с 2024 года, когда он пришел из «Спартака».
  • В 21:00 мск сборная России начнет матч против Египта.

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Источник: телеграм-канал Михаила Борзыкина
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Соболев Александр Карпин Валерий
Комментарии (8)
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Garrincha58
1779985891
Просто Саша слабый нападающий лучше бы вызвал Дзюбу. Даже Кержаков сказал, что Зенит играл без нападающих
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Сам_себе_сказал
1779986876
чушь полная
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Desma
1779988630
Ванька Карп ещё таких не видел. Не иначе белая горячка у Михася. Ну, совсем белый🤡
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Цугундeр
1779989287
))))) ..ляя, Борзыыыыкииин..)
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Император 1
1779990001
Что за бред я сейчас прочитал
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порт
1779990086
Опять кому-то мерещится заговор. Это похоже на диагноз.
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anatolich72
1779990132
Не хочет , не вызывает, тренеру виднее.
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Дважды два
1779993155
Комментарий скрыт модератором
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