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Карпин высказался о возможном уходе в декрет

28 мая, 16:43
4

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на личные вопросы.

Его спросили о скором рождении сына – у Карпина впервые появится мальчик, до этого было пять дочерей.

– Ваша семья ждет еще одного ребенка. Планируете ли как-то менять график в связи с этим?

– Нет, если только мне декретный отпуск взять. Если серьезно об этом говорить, не знаю, смог бы уйти в декрет, не думал об этом. Зайду к руководству РФС, подкину такую идею. Посмотрим, отпустят или нет.

– А в целом к появлению ребенка готовы?

– Да, единственное, что не могу – кормить грудью. Со всеми остальными задачами по уходу справлюсь, сто процентов.

– То есть вы вовлеченный отец.

– Если брать младших дочерей, то и с первой, и со второй, когда был рядом, делал все то, что делают обычно мамы. Поэтому абсолютно спокойно к этому отношусь. Накормить, газики выпустить, искупать, уложить спать – все умею.

  • Тренер возглавляет сборную России с июля 2021 года.
  • Матч с Египтом пройдет 28 мая в 21:00 мск.
  • Сборная России с 2022 года отстранена от международного футбола.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
Комментарии (4)
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Император 1
1779980008
Надеемся, что уйдёт
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Антрацитовый волхв
1779980023
На РФС вся надежда. Пусть реально в декрет идёт, семье он точно больше пользы принесёт, чем сборной.
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шахта Заполярная
1779990415
Вот учись прокс, а ты только можешь задом торговать, да свистеть с двух кожаных
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suchi-69
1779990424
Пусть сборной газики выпустит
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