Карпин высказался о возможном уходе в декрет

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на личные вопросы.

Его спросили о скором рождении сына – у Карпина впервые появится мальчик, до этого было пять дочерей.

– Ваша семья ждет еще одного ребенка. Планируете ли как-то менять график в связи с этим?

– Нет, если только мне декретный отпуск взять. Если серьезно об этом говорить, не знаю, смог бы уйти в декрет, не думал об этом. Зайду к руководству РФС, подкину такую идею. Посмотрим, отпустят или нет.

– А в целом к появлению ребенка готовы?

– Да, единственное, что не могу – кормить грудью. Со всеми остальными задачами по уходу справлюсь, сто процентов.

– То есть вы вовлеченный отец.

– Если брать младших дочерей, то и с первой, и со второй, когда был рядом, делал все то, что делают обычно мамы. Поэтому абсолютно спокойно к этому отношусь. Накормить, газики выпустить, искупать, уложить спать – все умею.