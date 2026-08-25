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Генич сказал, как изменилось «Динамо» при Шварце

25 августа, 22:53

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился впечатлениями от игры «Динамо» на старте сезона-2026/27.

  • Бело-голубых в мае возглавил Сандро Шварц вместо Ролана Гусева.
  • Они идут седьмыми в РПЛ с 7 очками в 5 турах.
  • Динамовцы выиграли лишь 3 из 7 матчей.

– В последнее время активно сравнивали старт Валерия Карпина в «Динамо» с показателями Сандро Шварца в начале этого сезона. Видите что‑то общее?

– Ничего общего у «Динамо» Шварца с периодом Карпина я не вижу. Потому что Карпину купили 6–7 новых футболистов, а Шварцу пока не купили никого.

Шварц просто остался с тем составом, который был у «Динамо» в прошлом сезоне. Понятно, что состав более чем боевой. Самое главное, что оставили в команде Константина Тюкавина.

И понятно, что в «Динамо» сейчас проходит не самые лeгкие процессы. Возможно, такой неудачный старт сезона – это сюрприз и для самого Шварца.

При этом мы видим, что по движению «Динамо» стало выглядеть гораздо лучше, чем в первых турах, когда команда во вторых таймах действовала уже не так убедительно.

И последние две игры против «Зенита» и «Краснодара» до победы над «Родиной» немного вселили оптимизм, несмотря на итоговые результаты. Было заметно, что «Динамо» очень неплохо бежало.

Просто они не бежали на максимальной скорости и интенсивности. Этих скоростей было недостаточно в матчах против «Зенита» и «Краснодара».

А с «Родиной» «Динамо» сыграло в очень удобный момент, чтобы наконец почувствовать уверенность. Я вообще не сомневался, что «Динамо» выиграет.

Но дальше нужно будет смотреть за «Динамо», потому что у них впереди два дерби – против «Локомотива» и «Спартака». А по тому, как бело‑голубые сейчас играют, у меня нет уверенности, что они находятся на одном уровне качества с, например, «Спартаком».

С «Локомотивом» – посмотрим. Тут «Локомотив» хромающий, и «Динамо» тоже пока в поисках своей стабильности. Поэтому я точно не могу однозначно сказать, что «Динамо» удачно сыграет в следующем туре с железнодорожниками.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Карпин Валерий Шварц Сандро Генич Константин
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