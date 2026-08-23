Карпин впервые высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о переходе Алексея Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай».
– Поздравили Батракова?
– Еще нет.
– Как вам переход?
– Переход как переход. Посмотрим.
- 21-летний Батраков – воспитанник «Локомотива».
- Его статистика за главную команду: 84 матча, 34 гола, 23 ассиста.
- Хавбек ушел в «Галатасарай» за 25+4 млн евро + 15% от прибыли, полученной от его будущей перепродажи.
- С игроком заключили контракт до 2031 года с зарплатой 3 миллиона 250 тысяч евро за сезон.
Источник: «Матч ТВ»