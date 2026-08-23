Карпин впервые высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о переходе Алексея Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай».

– Поздравили Батракова?

– Еще нет.

– Как вам переход?

– Переход как переход. Посмотрим.