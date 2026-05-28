Анчелотти возвращается к работе в Европе

У французского «Лилля» будет новый главный тренер.
Бруно Женезио заменит итальянец Давиде Анчелотти. Такая информация у инсайдера Санти Ауна, которую он опубликовал в социальной сети Х.
- Давиде сейчас работает помощником своего отца Карло в сборной Бразилии.
- Ранее отец и сын несколько лет проработали вместе в «Реале», брали вместе Лигу чемпионов.
- После этого Анчелотти-младший провел несколько месяцев во главе «Ботафого». До этого 36-летний Давиде самостоятельно не работал – только в штабе отца.
- «Лилль» в минувшем сезоне занял третье место, но Женезио все равно покинул клуб.
- Новый сезон чемпионата Франции стартует в августе.
Источник: «Бомбардир»