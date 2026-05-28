Анчелотти возвращается к работе в Европе

28 мая, 17:18
1

У французского «Лилля» будет новый главный тренер.

Бруно Женезио заменит итальянец Давиде Анчелотти. Такая информация у инсайдера Санти Ауна, которую он опубликовал в социальной сети Х.

  • Давиде сейчас работает помощником своего отца Карло в сборной Бразилии.
  • Ранее отец и сын несколько лет проработали вместе в «Реале», брали вместе Лигу чемпионов.
  • После этого Анчелотти-младший провел несколько месяцев во главе «Ботафого». До этого 36-летний Давиде самостоятельно не работал – только в штабе отца.
  • «Лилль» в минувшем сезоне занял третье место, но Женезио все равно покинул клуб.
  • Новый сезон чемпионата Франции стартует в августе.

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Бразилия. Серия А Лилль Бразилия Анчелотти Давиде
Комментарии (1)
zigbert
1779984814
Заголовок конечно сногсшибательный.
