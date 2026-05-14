Сафонов лишил Шевалье чемпионата мира-2026

Сборная Франции опубликовала заявку на чемпионат мира-2026. В нее не попал вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье.

Это следствие потери Шевалье места в основе «ПСЖ», которое с января занимает российский голкипер Матвей Сафонов.