Бывший заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер высказался о будущем вратаря «ПСЖ» Люки Шевалье. Он проиграл конкуренцию Матвею Сафонову.
«Знаете ли вы какой-нибудь клуб, готовый заплатить 30 миллионов евро за второго вратаря, который, скорее всего, завершает сезон с травмой? Возможно, в Саудовской Аравии, но я не уверен, что Шевалье хочет уезжать туда в столь молодом возрасте. «ПСЖ» очень богат, но готов ли он потерять 10, 15 или 20 миллионов, если продаст его сейчас? Я так не думаю.
На мой взгляд, лучшим вариантом было бы отправить его в аренду куда-нибудь, чтобы он смог восстановить свою уверенность и репутацию», – сказал Леклер.
- 27-летний Сафонов проводит второй сезон в «ПСЖ» после трансфера из «Краснодара» за 20 миллионов евро.
- Он беспрерывно играет с 28 января, вытеснив из стартового состава Люка Шевалье.
- В составе парижан голкипер суммарно пропустил 37 голов в 40 матчах, записав в свой актив 18 сухих встреч.
Источник: «Спорт-Экспресс»