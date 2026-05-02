«Отправить куда-нибудь»: «ПСЖ» дали совет, что делать с Шевалье, проигравшим конкуренцию Сафонову

Бывший заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер высказался о будущем вратаря «ПСЖ» Люки Шевалье. Он проиграл конкуренцию Матвею Сафонову.

«Знаете ли вы какой-нибудь клуб, готовый заплатить 30 миллионов евро за второго вратаря, который, скорее всего, завершает сезон с травмой? Возможно, в Саудовской Аравии, но я не уверен, что Шевалье хочет уезжать туда в столь молодом возрасте. «ПСЖ» очень богат, но готов ли он потерять 10, 15 или 20 миллионов, если продаст его сейчас? Я так не думаю.

На мой взгляд, лучшим вариантом было бы отправить его в аренду куда-нибудь, чтобы он смог восстановить свою уверенность и репутацию», – сказал Леклер.