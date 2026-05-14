Пост Сафонова после нового чемпионства с «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов опубликовал пост после победы в чемпионате Франции.
«Ещe один трофей в коллекции. И особенно приятно, что в матче с нашим ближайшим соперником. Два из двух трофеев Лиги 1 для меня», – написал Сафонов в соцсети.
- Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года за 20 миллионов евро.
- В январе голкипер сборной России стал основным в парижской команде, вытеснив из состава Люка Шевалье.
- В этом сезоне он провел 25 матчей во всех турнирах, в 12 из которых не пропустил.
- Накануне Сафонов второй раз подряд стал с «ПСЖ» чемпионом Франции.
- 30 мая «ПСЖ» в Будапеште сыграет в финале Лиги чемпионов против «Арсенала».
