Сафонову отказали в звании лучшего вратаря Европы

14 мая, 22:32
2

Бывший вратарь сборной России Дмитрий Бородин не согласен, что Матвей Сафонов из «ПСЖ» – лучший голкипер в Европе.

– Я бы пока не говорил, что Сафонов является лучшим вратарeм Европы, но он точно один из лучших. Матвей недавно стал играть в основном составе. Сафонов проводит прекрасный сезон, выиграл конкуренцию у французского голкипера. Матвей проявил характер, и его уверенность передаeтся партнeрам по команде.

Матвей Сафонов – главный претендент на трофей Яшина от France Football?

– Один из, но всe зависит от финала Лиги чемпионов. Такие награды получают футболисты, которые выиграли трофей с командой.

  • Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года за 20 миллионов евро.
  • В январе голкипер сборной России стал основным в парижской команде, вытеснив из состава Люка Шевалье.
  • В этом сезоне он провел 25 матчей во всех турнирах, в 12 из которых не пропустил.
  • Накануне Сафонов второй раз подряд стал с «ПСЖ» чемпионом Франции.
  • 30 мая «ПСЖ» в Будапеште сыграет в финале Лиги чемпионов против «Арсенала».

Источник: «РБ Спорт»
Fibercore
1778791509
Справедливости, ради, это и правильно. Вот, возьмёт ЛЧ, причём, своими спасениями и/или в серии пенальти - тогда другой разговор. И, если бы не ЧМ-26 и СВО, при таком раскладе, был бы номинирован на ЗМ-26.
Сафонову отказали в звании лучшего вратаря Европы
