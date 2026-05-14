Сафонову отказали в звании лучшего вратаря Европы

Бывший вратарь сборной России Дмитрий Бородин не согласен, что Матвей Сафонов из «ПСЖ» – лучший голкипер в Европе.
– Я бы пока не говорил, что Сафонов является лучшим вратарeм Европы, но он точно один из лучших. Матвей недавно стал играть в основном составе. Сафонов проводит прекрасный сезон, выиграл конкуренцию у французского голкипера. Матвей проявил характер, и его уверенность передаeтся партнeрам по команде.
– Матвей Сафонов – главный претендент на трофей Яшина от France Football?
– Один из, но всe зависит от финала Лиги чемпионов. Такие награды получают футболисты, которые выиграли трофей с командой.
- Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года за 20 миллионов евро.
- В январе голкипер сборной России стал основным в парижской команде, вытеснив из состава Люка Шевалье.
- В этом сезоне он провел 25 матчей во всех турнирах, в 12 из которых не пропустил.
- Накануне Сафонов второй раз подряд стал с «ПСЖ» чемпионом Франции.
- 30 мая «ПСЖ» в Будапеште сыграет в финале Лиги чемпионов против «Арсенала».
Источник: «РБ Спорт»