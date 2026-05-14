Сафонову отказали в звании лучшего вратаря Европы

Бывший вратарь сборной России Дмитрий Бородин не согласен, что Матвей Сафонов из «ПСЖ» – лучший голкипер в Европе.

– Я бы пока не говорил, что Сафонов является лучшим вратарeм Европы, но он точно один из лучших. Матвей недавно стал играть в основном составе. Сафонов проводит прекрасный сезон, выиграл конкуренцию у французского голкипера. Матвей проявил характер, и его уверенность передаeтся партнeрам по команде.

– Матвей Сафонов – главный претендент на трофей Яшина от France Football?

– Один из, но всe зависит от финала Лиги чемпионов. Такие награды получают футболисты, которые выиграли трофей с командой.