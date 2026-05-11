Лига 1. «ПСЖ» без Сафонова победил «Брест» (1:0)

Сегодня, 00:09
3

«ПСЖ» в 33-м туре Лиги 1 победил дома «Брест». Единственный гол забил Десир Дуэ во втором тайме.

Российский вратарь Матвей Сафонов был в запасе. Место в воротах занимал испанец Ренато Марин.

«ПСЖ» лидирует с шестиочковым отрывом. «Брест» занимает 12-ю строчку.

У «ПСЖ» в последних 13 матчах одно поражение. У «Бреста» семь подряд встреч без побед.

«Брест» не побеждает «ПСЖ» с 1985 года.

Франция. Лига 1. 33 тур
ПСЖ - Брест - 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - Д. Дуэ, 82.
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Брест ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (3)
Помнящий
1778458479
Сафонов уже в запасе.
Ответить
Лига 1. «ПСЖ» без Сафонова победил «Брест» (1:0)
