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В «ПСЖ» определились с судьбой тренера Энрике

31 мая, 16:33
3

«ПСЖ» доволен работой главного тренера Луиса Энрике. Он продолжит работу. Контракт продлят до 2030 года.

Президент команды Нассер Аль-Хелаифи восхищeн работой тренера и предложил ему новое долгосрочное соглашение сразу после финального матча Лиги чемпионов против «Арсенала», сообщает инсайдер Бен Джейкобс в соцсетях.

  • «ПСЖ» выиграл у «Арсенала» в серии пенальти со счетом 4:3.
  • Основное время матча завершилось ничьей 1:1.
  • «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
  • Матвей Сафонов не отразил ни одного пенальти – Эберечи Эзе и Габриэль пробили мимо ворот.
  • В основное время российский вратарь пропустил на 6-й минуте от Кая Хаверца в ближний верхний угол.

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Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 ПСЖ Энрике Луис
Комментарии (3)
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Цугундeр
1780236305
)) Ещё-бы, у него уже вчера была такая довольная красная рожа! Не, ну красавец Энрике, чё там говорить.+++)
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Император Бомжей
1780237485
Кто бы сомневался)))
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k611
1780248476
Странно было бы услышать о другом решении...
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