В «ПСЖ» определились с судьбой тренера Энрике

«ПСЖ» доволен работой главного тренера Луиса Энрике. Он продолжит работу. Контракт продлят до 2030 года.
Президент команды Нассер Аль-Хелаифи восхищeн работой тренера и предложил ему новое долгосрочное соглашение сразу после финального матча Лиги чемпионов против «Арсенала», сообщает инсайдер Бен Джейкобс в соцсетях.
- «ПСЖ» выиграл у «Арсенала» в серии пенальти со счетом 4:3.
- Основное время матча завершилось ничьей 1:1.
- «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
- Матвей Сафонов не отразил ни одного пенальти – Эберечи Эзе и Габриэль пробили мимо ворот.
- В основное время российский вратарь пропустил на 6-й минуте от Кая Хаверца в ближний верхний угол.
Источник: «Бомбардир»