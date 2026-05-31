В «ПСЖ» определились с судьбой тренера Энрике

«ПСЖ» доволен работой главного тренера Луиса Энрике. Он продолжит работу. Контракт продлят до 2030 года.

Президент команды Нассер Аль-Хелаифи восхищeн работой тренера и предложил ему новое долгосрочное соглашение сразу после финального матча Лиги чемпионов против «Арсенала», сообщает инсайдер Бен Джейкобс в соцсетях.