Семин оценил шансы Хвичи на получение «Золотого мяча»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил игру нападающего «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии в финале Лиги чемпионов с «Арсеналом».

«Хвича доказал, что он – игрок мирового уровня. Назовите футболиста, который так ярко провел прошедший год и сделал такой большой вклад в победу своей команды в Лиге чемпионов?

Кварацхелия – лучший на позиции левого вингера в мире. Он второй год подряд становится победителем Лиги чемпионов, как и Сафонов. Конечно, Хвича может претендовать на «Золотой мяч». Но самые важные награды в футболе – командные, Лига чемпионов или чемпионат мира», – сказал Семин.