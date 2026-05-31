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  • Сафонов засмеялся во время речи президента Франции Макрона

Сафонов засмеялся во время речи президента Франции Макрона

31 мая, 23:27
26

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов не смог сдержать эмоций во время речи Эммануэля Макрона.

Президент Франции принял команду в Елисейском дворце после завоевания второго подряд трофея Лиги чемпионов. Парижане победили в финале турнира «Арсенал».

Во время речи Макрона Сафонов засмеялся. Его рассмешил один из одноклубников.

  • Сафонов выиграл Лигу чемпионов с «ПСЖ» во втором сезоне подряд.
  • В ЛЧ-2025/26 он был основным голкипером в течение всего плей-офф.
  • Матвей пропустил 13 голов в 11 матчах завершившегося розыгрыша главного еврокубка.

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Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (26)
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Hector вернулся
1780260099
Где в этот момент была его жена? Наверно не получилось ворваться в елисейский дворец переделывая на ходу флаг Франции на Российский)
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VVM1964
1780260286
Сколько можно выдумывать "горячие" новости ?(... А известия про Сафонова уже честно просто достали (при всем уважении к нему)
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BRO_football
1780261151
Если Сафонов сходил посрать после финала ЛЧ, то обязательно об этом напишите!
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Snek
1780264696
Забарный ему анекдоты травил, как два славянских народа по просьбе заокеанских "партнёров" друг друга аннигилируют. Не иначе!
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bset
1780292081
Ладно засмеялся. Расскажите, что Сафонов кушал во время приема. И кто ближе к нему сидел - Забарный или Шевалье.
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Plyash
1780293103
По моему , так Мотя просто улыбается от радости .
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Прокс
1780297500
Комментарий скрыт модератором
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алдан2014
1780312434
Может супругу макрона увидал,Аля здравствуй Панин
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crf57
1780373675
Да над этим клоуном МАКРОНОМ и его женой,непонятного пола,весь мир хохочет!!
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