Сафонов засмеялся во время речи президента Франции Макрона

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов не смог сдержать эмоций во время речи Эммануэля Макрона.

Президент Франции принял команду в Елисейском дворце после завоевания второго подряд трофея Лиги чемпионов. Парижане победили в финале турнира «Арсенал».

Во время речи Макрона Сафонов засмеялся. Его рассмешил один из одноклубников.