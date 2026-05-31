Сафонов засмеялся во время речи президента Франции Макрона

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов не смог сдержать эмоций во время речи Эммануэля Макрона.
Президент Франции принял команду в Елисейском дворце после завоевания второго подряд трофея Лиги чемпионов. Парижане победили в финале турнира «Арсенал».
Во время речи Макрона Сафонов засмеялся. Его рассмешил один из одноклубников.
- Сафонов выиграл Лигу чемпионов с «ПСЖ» во втором сезоне подряд.
- В ЛЧ-2025/26 он был основным голкипером в течение всего плей-офф.
- Матвей пропустил 13 голов в 11 матчах завершившегося розыгрыша главного еврокубка.
Источник: «Бомбардир»