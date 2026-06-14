«Они для меня родные»: Познер раскрыл, за кого болеет на ЧМ-2026

Телеведущий, журналист Владимир Познер поделился предпочтениями на чемпионат мира-2026.
«Я буду смотреть чемпионат мира, но не на первых порах. Очень много команд, могут быть неожиданности. Но я хочу дождаться серьезных игр. На турнире буду болеть за Францию, все-таки я наполовину француз. Они для меня родные люди.
Также я очень люблю «Барселону» и ее игру. Легкость и элегантность, которая есть у испанцев, вызывает у меня огромную симпатию. Я давно уже болельщик «Барселоны». Поэтому за Испанией следить тоже буду», – сказал Познер.
- У журналиста 3 гражданства. Помимо российского у него есть паспорта Франции и США.
- Сейчас Познер на российском ТВ не работает.
- Российский футбол отстранен от международного с 2022 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»