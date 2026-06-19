Сафонов рассказал о любви к компьютерным играм: «10 из 10»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов оценил игры как досуг по десятибалльной шкале.

– Играть в ретро приставку.

– У меня были Dendy и Sega. Сейчас, наверное, это менее актуально. Поностальгировать разве что. 7 из 10.

– Играть в современные игры на компьютере.

– 10 из 10. Это супер, это классно, это мне нравится, это я люблю, это я советую.

– Если выбирать современные или ретро, то ты выберешь современные?

– Конечно. Но история циклична. Раньше я играл в «Танчики» на ретро приставке, а сейчас можно играть в «Мир Танков». Все циклично, все возвращается.