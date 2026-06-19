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Сафонов рассказал о любви к компьютерным играм: «10 из 10»

Сегодня, 13:52
5

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов оценил игры как досуг по десятибалльной шкале.

– Играть в ретро приставку.

– У меня были Dendy и Sega. Сейчас, наверное, это менее актуально. Поностальгировать разве что. 7 из 10.

– Играть в современные игры на компьютере.

– 10 из 10. Это супер, это классно, это мне нравится, это я люблю, это я советую.

– Если выбирать современные или ретро, то ты выберешь современные?

– Конечно. Но история циклична. Раньше я играл в «Танчики» на ретро приставке, а сейчас можно играть в «Мир Танков». Все циклично, все возвращается.

  • 27-летний Сафонов провел в минувшем сезоне 27 матчей за «ПСЖ», пропустил 28 голов, сыграл на ноль в 12 встречах.
  • Он завоевал 8 трофеев за два сезона в составе парижан.

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Источник: Спортс''
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (5)
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ilich55
1781866945
Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало....
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DOOMSDAY
1781867051
Я тоже геймер
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Император 1
1781867243
Medieval 2 прикольный)
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Fju-2
1781870846
"Но история циклична." Теперь понятно, кто писал на Бомбардире под ником "Пингвины Антарктиды/Форпо" Время - это плоский круг!))
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