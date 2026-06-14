Сафонов прокомментировал свою свадьбу

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о своем свадебном торжестве.
«Как уже многие знают, у нас наконец-то выдалась возможность отметить свадьбу.
Хоть и роспись была полтора года назад, нам очень хотелось организовать достойное событие, чтобы оно запомнилось не только нам, но и тем, кто присутствовал на празднике», – написал Сафонов.
- Это второй брак игрока.
- В первом была рождена дочь, от которой Сафонов ушел.
- Развод с первой женой сопровождался судебными разбирательствами.
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова