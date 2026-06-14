Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сафонов прокомментировал свою свадьбу

Вчера, 17:31
1

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о своем свадебном торжестве.

«Как уже многие знают, у нас наконец-то выдалась возможность отметить свадьбу.

Хоть и роспись была полтора года назад, нам очень хотелось организовать достойное событие, чтобы оно запомнилось не только нам, но и тем, кто присутствовал на празднике», – написал Сафонов.

  • Это второй брак игрока.
  • В первом была рождена дочь, от которой Сафонов ушел.
  • Развод с первой женой сопровождался судебными разбирательствами.

Еще по теме:
Непомнящий аргументировал, почему Сафонов достоин звания ЗМС 1
Сафонов сыграл свадьбу 11
Губерниев похвалил Сафонова: «Не ссыкло, как иные» 1
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
rumynov83
1781452928
Кто ведётся на эти фуфло-каналы с прогнозами?)) Правильно! Таких нет. И всё потому что есть отличный старый сервис. 14 лет в деле. В любом поиске найдешь его по фразе – «серебряный прогноз купить». А самое главное, что там есть ГАРАНТИЯ!
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
16
ЧМ-2026. Форвард «МЮ» принес Кот-д'Ивуару победу над Эквадором на 91-й минуте (1:0)
04:04
Унижение Адвоката на ЧМ-2026, «Зенит» – базовый клуб сборной Бразилии, свадьба Сафонова и другие новости
00:59
ЧМ-2026. Япония на старте ушла от поражения от Нидерландов (2:2)
00:55
4
Спартаковский инсайдер прокомментировал информацию о трансфере Малкома
00:17
1
Адвокат прокомментировал 1:7 Кюрасао от Германии
Вчера, 23:32
2
Российского тренера уличили в безволии и бесхарактерности
Вчера, 23:17
1
Защитник «Зенита» может перейти в клуб Первой лиги
Вчера, 23:00
2
Нагельсман прокомментировал 7:1 Германии с Кюрасао
Вчера, 22:52
Черданцев: «Вслед за «селесао» отсасао и Кюрасао»
Вчера, 22:43
18
Все новости
Все новости
ФотоСафонов прокомментировал свою свадьбу
Вчера, 17:31
1
Непомнящий аргументировал, почему Сафонов достоин звания ЗМС
Вчера, 16:59
7
ФотоСафонов сыграл свадьбу
Вчера, 15:11
14
Губерниев похвалил Сафонова: «Не ссыкло, как иные»
Вчера, 11:17
1
ВидеоСафонов талантливо прочитал стихотворение Рождественского
Вчера, 11:14
Стало известно, почему бразильцы «обожают» Сафонова
13 июня
1
«ПСЖ» договорился с обладателем «Золотого мяча»
13 июня
1
«Барселона» предложит 50 миллионов за игрока «ПСЖ»
13 июня
5
Погба назвал лучшего нападающего поколения
12 июня
ВидеоСафонов провалился в челлендже «Поймай палку»: «Как плохо, как тяжело, ужас»
12 июня
4
Энрике поговорил с Шевалье о будущем в «ПСЖ»
12 июня
У «ПСЖ» попросили 130 миллионов за игроков, вылетевших из АПЛ
12 июня
5
УЕФА назначил на Суперкубок с участием Сафонова арбитра из Сомали
11 июня
«ПСЖ» попробует купить вингера «Баварии», который стоит 150 миллионов
11 июня
5
Жирков ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
11 июня
11
ВидеоСафонов показал новую прическу
10 июня
22
Появился еще один претендент на Шевалье
9 июня
Ташуев определил место Сафонова среди лучших вратарей мира
9 июня
39-летний Жиру принял решение по своему будущему
8 июня
1
Мнение Фетисова о том, стоит ли присвоить Сафонову звание ЗМС
8 июня
3
«Это труд и постоянная работа»: Сафонов – о браке с популярным блогером
8 июня
1
«Бывает непросто»: жена Сафонова – о браке с Матвеем
8 июня
Дембеле предъявляет претензии Мбаппе в сборной Франции
8 июня
Непомнящий объяснил, почему Хвича не выиграет «Золотой мяч» в 2026 году
7 июня
3
«ПСЖ» ответил на запрос «Реала» по Витинье и Невешу
7 июня
1
Шевалье может уйти в АПЛ из-за проигранной Сафонову конкуренции
7 июня
Гурцкая определил лучшего игрока в истории Грузии
6 июня
6
В «ПСЖ» определились с основным вратарем на следующий сезон
6 июня
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 