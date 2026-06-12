Энрике поговорил с Шевалье о будущем в «ПСЖ»

На этой неделе у главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике состоялся длительный разговор с голкипером Люка Шевалье о его будущем в команде. Однако его результаты пока неизвестны.
Также «ПСЖ» решил, что не станет покупать нападающего «Борнмута» Эли Жуниора Крупи.
Клуб проанализировал профиль игрока и отказался от его приобретения.
- 24-летний Шевалье в прошлом сезоне сыграл за «ПСЖ» в 26 играх, пропустил 28 голов, провел на ноль 10 встреч.
- 19-летний Крупи в минувшем сезоне провел 35 матчей за «Борнмут», забил 13 голов.
- На счету игрока 5 игр и 3 гола за молодежную сборную Франции.
Источник: страница Оливье Талларона в соцсети X