Энрике поговорил с Шевалье о будущем в «ПСЖ»

На этой неделе у главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике состоялся длительный разговор с голкипером Люка Шевалье о его будущем в команде. Однако его результаты пока неизвестны.

Также «ПСЖ» решил, что не станет покупать нападающего «Борнмута» Эли Жуниора Крупи.

Клуб проанализировал профиль игрока и отказался от его приобретения.