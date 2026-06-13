Рахимич оценил трансфер Кисляка в «ПСЖ»

Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич оценил возможный трансфер игрока команды Матвея Кисляка в «ПСЖ».

«Матвей Кисляк молодой и перспективный парень. Он может проявить себя в любой команде Европы. Думаю, что он может потянуть уровень «ПСЖ». И я желаю Матвею, чтобы он переехал в топ-клуб Европы.

Даже если ты там просто тренируешься, то все равно растешь. Ты прибавляешь, работая с футболистами мирового уровня», – сказал Рахимич.