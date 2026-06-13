Легенда «Ахмата» завершил карьеру

«Ахмат» сообщил о завершении карьеры защитником Ризваном Уциевым.

«Спасибо, Легенда!

Ризван Уциев завершил игровую карьеру.

Легенда чеченского футбола и родного клуба «Ахмат» Ризван Уциев принял решение завершить карьеру игрока.

С первых дней в профессиональном футболе Ризван Уциев получил поддержку со стороны Главы ЧР, Героя России, болельщика клуба номер один Рамзана Ахматовича Кадырова. Неоценимая помощь со стороны Рамзана Ахматовича помогла Уциеву формироваться не только как футболисту, но и как личности.

Ризван – лидер, на которого равняется новое поколение футболистов и к совету которого прислушиваются опытные партнеры.

Отдав долг команде на футбольном поле, Ризван продолжит приносить пользу родному клубу и чеченскому футболу в ином качестве.

Спасибо, Ризван, спасибо, Легенда!» – написал клуб.