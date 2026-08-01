Мостовой спрогнозировал результат матча «Ахмат» – «Спартак»

Александр Мостовой поделился ожиданиями от противостояния «Ахмата» и «Спартака» во втором туре чемпионата России.
«Спартак» на данный момент выглядит сильнее «Ахмата», но с грозненцами легко никому не бывает. Это для всех клубов непростая команда, они играют дома. Скорее всего, будет ничья.
«Спартаку» всегда тяжело играть с ними на выезде, да и «Ахмат» не просто так сыграл вничью с «Локомотивом».
Черчесов – не чужой человек для «Спартака». Наверняка ему захочется отобрать у них очки», – сказал Мостовой.
- «Ахмат» примет «Спартак» в воскресенье, 2 августа, в 20:30 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- В 1-м туре РПЛ грозненцы сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1), а красно-белые разгромили «Родину» (3:0).
Источник: Metaratings