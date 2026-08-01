Мостовой спрогнозировал результат матча «Ахмат» – «Спартак»

Александр Мостовой поделился ожиданиями от противостояния «Ахмата» и «Спартака» во втором туре чемпионата России.

«Спартак» на данный момент выглядит сильнее «Ахмата», но с грозненцами легко никому не бывает. Это для всех клубов непростая команда, они играют дома. Скорее всего, будет ничья.

«Спартаку» всегда тяжело играть с ними на выезде, да и «Ахмат» не просто так сыграл вничью с «Локомотивом».

Черчесов – не чужой человек для «Спартака». Наверняка ему захочется отобрать у них очки», – сказал Мостовой.