Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом

Тренеру «Балтики» Юрию Нагайцеву не нравится аналитика Александра Мостового и Владислава Радимова.

– Удивились ли вы, что клуб публично осудил поведение Талалаева?

– Это не буду комментировать.

– Как реагируете на мнения экспертов по Андрею Викторовичу? Те же слова Александра Мостового, возможно, видели?

– Это фрики. Они хайпуют на этой теме, они вообще не знают, из-за чего, как и почему. Легче всего что-то сказать и хайп получить. Особенно забавно слышать это от людей, которые в тренерской карьере ничего не достигли – это Радимов, Мостовой и так далее.

Мне смешно, когда они комментируют работу какого-то тренера. Когда в интернете я вижу фамилию Радимов и Мостовой – сразу закрываю страницу, ничего не смотрю даже. Они фрики!