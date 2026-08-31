Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом

Тренеру «Балтики» Юрию Нагайцеву не нравится аналитика Александра Мостового и Владислава Радимова.
– Удивились ли вы, что клуб публично осудил поведение Талалаева?
– Это не буду комментировать.
– Как реагируете на мнения экспертов по Андрею Викторовичу? Те же слова Александра Мостового, возможно, видели?
– Это фрики. Они хайпуют на этой теме, они вообще не знают, из-за чего, как и почему. Легче всего что-то сказать и хайп получить. Особенно забавно слышать это от людей, которые в тренерской карьере ничего не достигли – это Радимов, Мостовой и так далее.
Мне смешно, когда они комментируют работу какого-то тренера. Когда в интернете я вижу фамилию Радимов и Мостовой – сразу закрываю страницу, ничего не смотрю даже. Они фрики!
- В отличие от Радимова и Мостового, Нагайцев не играл за сборную России.
- Нагайцев никогда не работал главным тренером.
- «Балтика» идет в РПЛ пятой.
Источник: «РБ Спорт»