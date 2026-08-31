Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом

Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом

31 августа, 13:46
26

Тренеру «Балтики» Юрию Нагайцеву не нравится аналитика Александра Мостового и Владислава Радимова.

– Удивились ли вы, что клуб публично осудил поведение Талалаева?

– Это не буду комментировать.

– Как реагируете на мнения экспертов по Андрею Викторовичу? Те же слова Александра Мостового, возможно, видели?

– Это фрики. Они хайпуют на этой теме, они вообще не знают, из-за чего, как и почему. Легче всего что-то сказать и хайп получить. Особенно забавно слышать это от людей, которые в тренерской карьере ничего не достигли – это Радимов, Мостовой и так далее.

Мне смешно, когда они комментируют работу какого-то тренера. Когда в интернете я вижу фамилию Радимов и Мостовой – сразу закрываю страницу, ничего не смотрю даже. Они фрики!

  • В отличие от Радимова и Мостового, Нагайцев не играл за сборную России.
  • Нагайцев никогда не работал главным тренером.
  • «Балтика» идет в РПЛ пятой.

Еще по теме:
Символическая сборная 13-го тура РПЛ по версии Радимова 16
14-й тур РПЛ 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
Талалаев грязно нагрубил журналисту 16
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Балтика Радимов Владислав Нагайцев Юрий Мостовой Александр
Комментарии (26)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andr45
1788173804
А, что понимает в футболе эта слякоть?
Ответить
mihail200606
1788173867
Ждём Мостового...)) он не промолчит.. такое не пропустит.. )
Ответить
Semenycch
1788174299
Ну, Нагайцев в какой то степени прав! Слово фрики не очень подходит, скорее 3,14здоболы! По другому не скажешь.
Ответить
ТяжелаяАртиллерия
1788174347
Комментарий скрыт модератором
Ответить
Цугундeр
1788174684
)) Какой-то лабас вякает на "футбольных людей"?)) Саня, Владик, дети мои, залейте этого последователя клана Талалая бетоном и опустите его на самое глубокое дно Рижского залива, километрах в десяти от берега..)
Ответить
sochi-2013
1788177960
«Кто писал не знаю, а я дурак читаю» Чехов на века вперед смотрел!
Ответить
bashnat013
1788178624
Ха ха ха у Шута теперь еще и второе погоняло есть Фрик!Реально норм сказал !
Ответить
subbotaspartak
1788180917
...вижу фамилию Радимов и Мостовой – сразу закрываю страницу, стыдно...
Ответить
Strig
1788183803
все они для того и поставлены.. а балда ну и есть она
Ответить
СПОРТ 21 века
1788190324
Нагайцев подчеркнул и затронул конкретную тренерскую деятельность, следовательно, в этом смысле он прав. В этой профессии и Радимов, и Мостовой никто. А Нагайцев хоть и помощник, но он в этой нише уже 20 лет работает. Поэтому вполне имеет право говорить об этой профессии с полной ответственностью за свои слова...
Ответить
Главные новости
«Галатасарай» паникует из-за Батракова и готов вдвое поднять ему зарплату
23:31
1
«Позор!»: фаны «Локо» – после поражения от «Рубина» и падения в зону вылета
23:12
Галактионов прокомментировал поражение «Локо», опустившее клуб в зону вылета
22:59
ЦСКА сделал 15-миллионное предложение по форварду
22:35
4
⚡️ «Локомотив» уволил Галактионова после 4 лет работы
22:19
16
Галактионов ответил на вопрос об отставке
22:01
2
РПЛ. «Локомотив» проиграл дома «Рубину» (0:1) и упал на предпоследнее место
21:23
27
ВидеоСтранный предматчевый ритуал Галактионова попал на камеру
20:49
5
Аргентина приняла важное решение по «десятке» Месси в сборной
20:23
Кордобу назвали «невоспитанным человеком»: «На кой черт он нужен в России?»
19:53
10
Все новости
Все новости
Галактионов проигнорировал фанов «Локомотива» после поражения от «Рубина»
23:15
Галактионов ответил на вопрос об отставке
22:01
2
Фанов «Локо» призвали подать на клуб в суд
21:52
Батракова в Турции уличили в симуляции
21:47
2
Определены виновные в подступающем крахе «Локомотива»
21:36
РПЛ. «Локомотив» проиграл дома «Рубину» (0:1) и упал на предпоследнее место
21:23
27
Агент Батракова прибудет в Стамбул, чтобы изменить контракт игрока с «Галатасараем»
21:19
ВидеоСтранный предматчевый ритуал Галактионова попал на камеру
20:49
5
Кордобу назвали «невоспитанным человеком»: «На кой черт он нужен в России?»
19:53
10
Геркус назвал ответственного за результаты «Локомотива»: «Посмотрим, что он скажет»
19:42
2
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
3
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
6
ФотоОпределился лучший игрок «Спартака» в октябре
18:50
4
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
1
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Рубин»: 6 ноября 2026
18:21
1
Кержаков дал прогноз на матч «Краснодар» – ЦСКА
17:58
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
24
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
5
Акинфеев обратился к ЦСКА перед матчем с «Краснодаром»
17:11
2
Расписание матчей РПЛ на 6 ноября 2026
16:50
2
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
9
Семак рассказал о проблемах в «Зените»
16:11
5
Байдачный сделал выбор между Дзюбой и Мостовым
15:56
7
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
6
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
22
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
4
«Краснодар» – ЦСКА – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
15:00
«Ахмат» – «Родина» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
14:58
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+