Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»

Александр Мостовой отреагировал на слова тренера «Балтики» Юрия Нагайцева.

Помощник Андрея Талалаева назвал бывшего спартаковца и Владислава Радимова «фриками».

«Не знаю, кто это такой. Сейчас каждый пятый высказывается на тему футбола. Если хочет задеть нас с Радимовым, пусть откроет интернет, видео посмотрит и все узнает про нас. Все встанет на свои места.

Никто его не знает, поэтому пусть не открывает рот и радуется, что про него хоть кто-то что-то узнает благодаря футболу. И то он видел футбол с парка какого-нибудь.

И Мостовой не оскорбляет, а говорит правду. Я говорил про поведение Талалаева, что так вести себя нельзя.

Если Нагайцев будет рассказывать еще о футболе, то куда мы идем? Что он сделал для футбола? Как он рот посмел свой открыть? Кто он?

Может, он родственник Талалаева? У него же сын работает в клубе… Пусть радуется, что еще в футболе работает. Физруки, блин», – заявил Мостовой.