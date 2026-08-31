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  • Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»

Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»

31 августа, 18:17
7

Александр Мостовой отреагировал на слова тренера «Балтики» Юрия Нагайцева.

Помощник Андрея Талалаева назвал бывшего спартаковца и Владислава Радимова «фриками».

«Не знаю, кто это такой. Сейчас каждый пятый высказывается на тему футбола. Если хочет задеть нас с Радимовым, пусть откроет интернет, видео посмотрит и все узнает про нас. Все встанет на свои места.

Никто его не знает, поэтому пусть не открывает рот и радуется, что про него хоть кто-то что-то узнает благодаря футболу. И то он видел футбол с парка какого-нибудь.

И Мостовой не оскорбляет, а говорит правду. Я говорил про поведение Талалаева, что так вести себя нельзя.

Если Нагайцев будет рассказывать еще о футболе, то куда мы идем? Что он сделал для футбола? Как он рот посмел свой открыть? Кто он?

Может, он родственник Талалаева? У него же сын работает в клубе… Пусть радуется, что еще в футболе работает. Физруки, блин», – заявил Мостовой.

  • В отличие от Радимова и Мостового, Нагайцев не играл за сборную России.
  • Нагайцев никогда не работал главным тренером.
  • «Балтика» идет в РПЛ пятой.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Балтика Нагайцев Юрий Мостовой Александр
Комментарии (7)
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...уефан
1788189740
...будем считать, что это начало долгого батла. Наблюдаем)...
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Цугундeр
1788189759
)) Йес! Первый пошёл. Владичка поделикатней и похитрее. Он выждет. Но всё равно -Ждём!))
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ZAITZEFF2011
1788189776
Юрий Нагайцев с 11 по 21 сентября 2022 года — исполняющий обязанности главного тренера «Ахмата» после ухода Андрея Талалаева. Десять дней был тренером а даёт советы и возбуждается больше всех. Ко это вообще и кто его пиарит? Мостовой прав, в нашем чемпионате стало слишком много дилетантов.
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СПОРТ 21 века
1788189985
Если разбираться в этой теме, что очень не хочется, то речь шла не про игровую карьеру, а конкретно тренерскую деятельность. Поэтому, если смотреть под этим углом, то в этом смысле Нагайцев прав. Что достиг Мостовой и что наш Радимов? Ничего! Да, они были футболистами, но это другая работа. Всё равно что сейчас сравнить слесаря с отделочником. Вроде и там, и там широкий профиль, но работа совсем другая другая...
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bashnat013
1788191573
Как может Шут России и не тренерский человек быть на футбольном сайте
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slavа0508
1788199779
Балтика по стоимости состава на 9 месте . в таблице на 5 месте . так что работа тренера на лицо ...а вот Саня сам давно ста нефутбольным человеком уже не более 20 лет только балаболит не имея не какого отношения к футболу ...
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