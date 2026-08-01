Губерниев дал прогноз на матч «Ахмат» – «Спартак»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от противостояния «Ахмата» и «Спартака» во втором туре чемпионата России.

«Это очень интересно. «Ахмат» показал себя очень хорошей командой в первом туре. Они укрепились, Черчесов знает, что делает. Будет серьезное испытание для «Спартака».

«Ахмат», как и «Спартак», будет играть на победу. Здесь, конечно, сойдутся две хорошие команды с точки зрения желания и созидания.

Потому что тренер «Спартака» – созидатель, для Черчесова матч будет принципиальным.

Борьба будет упорной, не стану выделять кого‑то одного, победа нужна обеим командам. Я в этом матче за голевую ничью – 2:2«, – сказал Губерниев.