Губерниев дал прогноз на матч «Ахмат» – «Спартак»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от противостояния «Ахмата» и «Спартака» во втором туре чемпионата России.
«Это очень интересно. «Ахмат» показал себя очень хорошей командой в первом туре. Они укрепились, Черчесов знает, что делает. Будет серьезное испытание для «Спартака».
«Ахмат», как и «Спартак», будет играть на победу. Здесь, конечно, сойдутся две хорошие команды с точки зрения желания и созидания.
Потому что тренер «Спартака» – созидатель, для Черчесова матч будет принципиальным.
Борьба будет упорной, не стану выделять кого‑то одного, победа нужна обеим командам. Я в этом матче за голевую ничью – 2:2«, – сказал Губерниев.
- «Ахмат» примет «Спартак» в воскресенье, 2 августа, в 20:30 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- В 1-м туре РПЛ грозненцы сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1), а красно-белые разгромили «Родину» (3:0).
Источник: «Матч ТВ»