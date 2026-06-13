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  • Талалаев – о Клоппе: «Чем меньше практикуешь, тем больше хочется языком чесать»

Талалаев – о Клоппе: «Чем меньше практикуешь, тем больше хочется языком чесать»

Вчера, 23:27
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев поставил под сомнения слова Юргена Клоппа о качестве матча-открытия ЧМ-2026 Мексика – ЮАР (2:0).

– Клопп сказал, что матч открытия достаточно слабый по качеству игры.

– Так это всегда происходит. Чем меньше работаешь на практике, тем больше хочется языком чесать. Поэтому, честно, мне очень понравился матч США с Парагваем.

По поводу судейских нововведений: чем больше влияние судей, тем меньше футбола остается. Почему футбол – спорт номер один? Потому что меньше всего изменений правил было. И в этом консерватизме был успех.

Сейчас каждые четыре года придумывают новую карусель, и футбол становится все спорнее и спорнее.

  • Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 команд.
  • С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований.
  • В РФС надеются на снятие бана в 2026 году.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Балтика Клопп Юрген Талалаев Андрей
Комментарии (1)
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subbotaspartak
1781407559
...тем больше хочется языком чесать»... Тебя вообще не заткнуть.
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