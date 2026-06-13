Талалаев – о Клоппе: «Чем меньше практикуешь, тем больше хочется языком чесать»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев поставил под сомнения слова Юргена Клоппа о качестве матча-открытия ЧМ-2026 Мексика – ЮАР (2:0).
– Клопп сказал, что матч открытия достаточно слабый по качеству игры.
– Так это всегда происходит. Чем меньше работаешь на практике, тем больше хочется языком чесать. Поэтому, честно, мне очень понравился матч США с Парагваем.
По поводу судейских нововведений: чем больше влияние судей, тем меньше футбола остается. Почему футбол – спорт номер один? Потому что меньше всего изменений правил было. И в этом консерватизме был успех.
Сейчас каждые четыре года придумывают новую карусель, и футбол становится все спорнее и спорнее.
- Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 команд.
- С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований.
- В РФС надеются на снятие бана в 2026 году.
Источник: «Матч ТВ»