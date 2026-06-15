Тренер сборной Японии оценил ничью с Нидерландами

Главный тренер сборной Японии Хаджиме Мориясу высказался о матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 с Нидерландами (2:2).
«Я разочарован тем, что мы не смогли победить, но, несмотря на то, что мы дважды уступали в счете, игроки не сдавались и сражались как одна команда.
Мы заработали всего одно очко, и это слегка разочаровывает, но нам удалось добиться результата благодаря нашим коллективным усилиям.
Мы терпеливо оборонялись, а потом попытались действовать более агрессивно в атаке. Игроки сделали все, что мы планировали и к чему готовились», – сказал Мориясу.
- Голы у Нидерландов забили Вирджил ван Дейк на 51-й минуте и Крисенцио Саммервил на 64-й. У Японии отличились Кеито Накамура на 57-й и Даичи Камада на 89-й.
- В следующих матчах 20 июня по местному времени Нидерланды сыграют со Швецией, а Япония – с Тунисом.
Источник: официальный сайт ФИФА