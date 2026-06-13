Назван идеальный чемпионат для Батракова

Виталий Лысцов, бывший защитник «Локомотива», оценил шансы полузащитника «железнодорожников» Алексея Батракова на переход в европейский клуб.

По мнению экс-игрока московской команды, 21-летнему хавбеку отлично подошел бы чемпионат Португалии. Лысцов отметил, что стилистика этой лиги совпадает с игровыми качествами футболиста, а также выразил желание увидеть Батракова в сильном европейском клубе.

«Батракову идеально подойдет чемпионат Португалии. Стилистически он отлично совместим с игрой в этой лиге. Я бы очень хотел посмотреть на Алексея в хорошем европейском клубе.

Из «Локомотива» в Европу уже уезжали братья Миранчуки. У них могла бы получиться более успешная карьера в Европе, но не срослось. Пришло время Алексею пробовать свои силы», – сказал Лысцов.