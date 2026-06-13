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Назван идеальный чемпионат для Батракова

Вчера, 18:42
11

Виталий Лысцов, бывший защитник «Локомотива», оценил шансы полузащитника «железнодорожников» Алексея Батракова на переход в европейский клуб.

По мнению экс-игрока московской команды, 21-летнему хавбеку отлично подошел бы чемпионат Португалии. Лысцов отметил, что стилистика этой лиги совпадает с игровыми качествами футболиста, а также выразил желание увидеть Батракова в сильном европейском клубе.

«Батракову идеально подойдет чемпионат Португалии. Стилистически он отлично совместим с игрой в этой лиге. Я бы очень хотел посмотреть на Алексея в хорошем европейском клубе.

Из «Локомотива» в Европу уже уезжали братья Миранчуки. У них могла бы получиться более успешная карьера в Европе, но не срослось. Пришло время Алексею пробовать свои силы», – сказал Лысцов.

  • В прошлом сезоне Батраков принял участие в 36 матчах во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач.
  • Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 28 млн евро.
  • Контракт полузащитника с «Локомотивом» действует до 30 июня 2029 года.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Локомотив Шинник Лысцов Виталий Батраков Алексей
Комментарии (11)
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rash1959
1781366623
А в чемпионате Казахстана вообще был бы первым парнем.
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oyabun
1781367394
В Португалии хватает своих талантливых воспитанников.
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...уефан
1781368981
...кстати, не далёк от истины. То, во что играет сейчас Локо, где-то рядом по стилю,, со многими клубами Португалии...
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krakovskiyo
1781369676
Комментарий скрыт модератором
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Дубина
1781371033
Казахстан Португалия Бельгия уровень наших игрочишек зажравшихся)))
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шахта Заполярная
1781372473
Возьмите наконец то хоть кто нибудь, достали уже этим батраком
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ZAITZEFF2011
1781373870
В Порту приоритет - бразильцы!!!
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k611
1781379311
Сейчас про Европу можно забыть (с учётом геополитической ситуации) плюс ужесточение лимита и соответственно рост зарплат наших футболистов. (Можно по полю походить и прилично зарабатывать,нашим и дома хорошо)...
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Desma
1781381506
Интересно, а что думает бабушка Лысцова!? Нашли советчика🥴 епт...
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aldo conte
1781417647
Чем больше разговоров, тем больше меня терзают смутные подозрения, что в сезоне 2026/27 Батраков из России не уедет.
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