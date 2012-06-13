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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Челябинск
Виталий Лысцов
€ 300 тыс
Виталий Лысцов
Челябинск
11 июля 1995 (31), Воронеж
#50 | Защитник
192 см | 82 кг
Россия
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Публикации
Назван идеальный чемпионат для Батракова
13 июня
12
Клуб Первой лиги подписал игрока «Боавишты»
2025.07.13 17:00
Российский вратарь вернулся в основу португальского клуба после тяжелой травмы
2025.05.20 12:44
1
Защитник «Боавишты» оценил шансы попасть в сборную России
2025.04.17 11:55
Появилась информация о пропавшем в Африке родственнике российского футболиста
2025.03.13 10:37
3
Тесть российского футболиста пропал в Африке
2025.03.12 00:12
6
Российский защитник принес «Боавиште» первую с ноября победу в чемпионате Португалии
2025.03.02 20:28
Фото
Российский защитник перешел в «Боавишту»
2025.02.13 11:17
4
Фото
«Боавишта» усилилась российским защитником
2025.02.12 21:38
1
Фото
Топ-10 самых дорогих свободных агентов среди российских футболистов
2024.10.18 19:19
2
Фото
«Химки» подписали экс-защитника «Бенфики» и «Локомотива»
2023.02.23 15:01
2
«Локомотив» расторг контракт с Лысцовым
2022.07.16 09:27
1
Защитник «Локо» Лысцов мог перейти в «Рубин». Клуб выбрал Мартыновича
2022.06.13 23:16
«Ахмат» объявил об уходе шести футболистов
2022.05.31 12:19
2
Лысцов не нужен «Локомотиву». В клубе рассчитывают, что защитника выкупит «Ахмат»
2022.05.27 13:59
1
Алиев, Урунов, Агаларов – в основе «Уфы» на матч с «Ахматом»; Шелия, Лысцов, Карапузов сыграют у гостей
2021.10.31 12:58
1
Лысцов, Тимофеев, Уткин выйдут в старте «Ахмата» на матч с «Уралом»; Помазун, Кулаков, Адамов сыграют у гостей
2021.10.24 15:40
Видео
Названы номинанты на звание автора лучшего гола РПЛ в сентябре
2021.09.30 12:16
12
Видео
Принадлежащий «Локомотиву» Лысцов забил «Ростову» с 37,8 метра
2021.09.26 17:38
8
Чернов, Зеффан, Сергеев выйдут с первых минут у «Крыльев Советов»; Лысцов, Быстров, Уткин – в старте «Ахмата»
2021.07.25 17:39
Фото
«Ахмат» арендовал Лысцова у «Локомотива»
2021.06.23 15:28
Eurostavka: Лысцов перейдет из «Локомотива» в «Ахмат»
2021.06.10 09:39
«Локомотив» заплатил «Крыльям Советов» за Лысцова 88 миллионов рублей
2021.02.20 11:17
2
Смолов, Игнатьев, Лысцов сыграют в турнире по CS:GO «Лига звезд спорта»
2021.02.07 14:48
5
«Локомотив» сделал тройную замену в перерыве матча с «Зальцбургом»
2020.12.01 22:03
4
Райкович, Лысцов, Лисакович – в основе «Локомотива» на матч с «Зальцбургом», Собослай сыграет у гостей
2020.12.01 19:45
4
Маргасов, Маммана, Антон Заболотный – в основе «Сочи»; Николич выпустил Лысцова, Куликова, Камано
2020.10.31 18:08
4
Кикнадзе: «Лысцов – пожелание Николича»
2020.08.08 18:44
2
Лысцов: «Я был готов вернуться в «Локомотив», еще когда из него уходил»
2020.08.03 21:33
2
Фото
«Локомотив» объявил о переходе Лысцова
2020.08.03 20:00
4
1
2
Главные новости
Станковича могут пригласить в болгарский клуб
09:10
2
Португальский журналист оценил вызов Роналду в сборную, сравнив его с Месси
08:58
1
Владельцу «Родины» предложили 4-х российских тренеров
08:15
4
Первая тренерская отставка в РПЛ, скандал в «Ростове», приступ Халка и другие новости
02:00
Генич назвал двух ключевых футболистов «Спартака»: «Не дай бог, что-то с ними случится»
01:50
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Слуцкий раскрыл фразу, которую чаще всего слышит от людей на улице
01:40
1
Генич назвал игроков, делающих результат в «Зените»
01:20
Селюк объяснил, почему взял бы Дзюбу в «Спартак»
01:10
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Талалаев определил лучшего защитника в новом сезоне РПЛ
01:00
Беллингем и Ромеро обменялись оскорблениями в мадридском дерби
00:52
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