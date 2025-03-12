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Тесть российского футболиста пропал в Африке

Сегодня, 00:12

Стало известно об исчезновении тестя защитника «Боавишты» Виталия Лысцова.

Жена футболиста Ульяна попросила о помощи в соцсетях.

«Ребят, прошу вашей помощи! Ситуация крайне тяжелая – пропал мой папа. Он уехал исследовать Африку и не вернулся.

Ориентировочно 21 февраля он выехал на автобусе из Буркина‑Фасо (Уагадугу) в Мали (Бамако). Больше он не выходил на связь.

Верю в силу интернета, если придать это максимальной огласке, то, возможно, найдутся люди, которые работают в посольстве.

Или кто‑то его видел, или вы знаете какие‑то новостные каналы, где можно узнать подробную информацию, или в целом знаете, как искать человека в другой стране. Уверена, мир не без добрых людей», – написала она.

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Источник: «Бомбардир»
Португалия. Примейра Боавишта Лысцов Виталий
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