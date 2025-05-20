Российский вратарь вернулся в основу португальского клуба после тяжелой травмы

Российский вратарь Иван Злобин провел два подряд матча в основном составе «Фамаликана» в конце сезона. Голкипер вернулся в состав после тяжелой травмы, полученной в декабре. Тогда Злобин получил разрыв коры левой почки IV степени.

«Фамаликан» по итогам чемпионата Португалии занял 7-е место с 47 очками. Российский вратарь провел за клуб 15 матчей за сезон, пропустил 18 голов, провел 5 игр на ноль.

Другой российский футболист в чемпионате Португалии защитник Виталий Лысцов выступал во второй части сезона за «Боавишту». Клуб из Порту занял последнее 18-е место с 24 очками после 34 матчей и вылетел из Примейра-лиги. Лысцов присоединился к «Боавиште» 12 февраля и провел за нее 8 матчей, забив 1 гол.