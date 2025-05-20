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  • Российский вратарь вернулся в основу португальского клуба после тяжелой травмы

Российский вратарь вернулся в основу португальского клуба после тяжелой травмы

Сегодня, 12:44
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Российский вратарь Иван Злобин провел два подряд матча в основном составе «Фамаликана» в конце сезона. Голкипер вернулся в состав после тяжелой травмы, полученной в декабре. Тогда Злобин получил разрыв коры левой почки IV степени.

«Фамаликан» по итогам чемпионата Португалии занял 7-е место с 47 очками. Российский вратарь провел за клуб 15 матчей за сезон, пропустил 18 голов, провел 5 игр на ноль.

Другой российский футболист в чемпионате Португалии защитник Виталий Лысцов выступал во второй части сезона за «Боавишту». Клуб из Порту занял последнее 18-е место с 24 очками после 34 матчей и вылетел из Примейра-лиги. Лысцов присоединился к «Боавиште» 12 февраля и провел за нее 8 матчей, забив 1 гол.

  • Контракты 29-летнего Лысцова с «Боавиштой» и 28-летнего Злобина с «Фамаликаном» рассчитаны до 30 июня.
  • Еще один российский игрок из клуба Примейра-лиги 20-летний Георгий Тунгулияди в этом сезоне вышел на поле в составе «Эштрелы» только в 1 матче Кубка Португалии. Его клуб занял в чемпионате 15-е место. В основном Тунгулияди выступал за команду U23.

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Источник: «Бомбардир»
Португалия. Примейра Боавишта Фамаликан Лысцов Виталий Злобин Иван
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Комментарии (1)
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Цугундeр
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Ну, вот, хоть что-то., Бомба..( Не всё же, розовыми и голубыми гениталиями, потчевать народ.(
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