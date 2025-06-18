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  • Российский вратарь продлил контракт с португальским клубом

Российский вратарь продлил контракт с португальским клубом

Сегодня, 11:55
3

Вратарь «Фамаликана» Иван Злобин подписал с клубом новый контракт, который рассчитан до конца сезона-2026/27.

«Я очень рад и горд продлением контракта. Я чувствую себя как дома, как в клубе, так и в городе, и я могу быть только признателен за доверие, которое они оказали мне, продлив соглашение.

Я представляю клуб и живу в городе, которые стали для меня особенными. Тот факт, что здесь родились мои дети, и то, как тепло все приветствовали меня в команде в 2020 году, делают клуб «Фамаликан» безусловно важным в моей жизни.

Я был свидетелем экспоненциального роста клуба в последние годы. Восходящая траектория, по которой он идет, фантастична, и это означает только то, что клуб хочет бороться за великие дела.

Я прошу болельщиков продолжать поддерживать нас таким же образом. Это фантастика – видеть, с какой гордостью они говорят, что они из Вила-Новы», – сказал Злобин.

  • В минувшем сезоне 28-летний Злобин провел 15 матчей за «Фамаликан», пропустил 18 голов, провел 5 игр на ноль.
  • Он выступает в Португалии с 2015 года. До «Фамаликана» Злобин играл в системе «Лейрии» и «Бенфики», провел 7 матчей за основной состав лиссабонцев в кубковых турнирах.

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Источник: официальный сайт «Фамаликана»
Португалия. Примейра Фамаликан Злобин Иван
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Комментарии (3)
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Karpathian
1750238275
успехов !!!
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