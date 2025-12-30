Список самых дорогих вратарей России

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов возглавляет список самых дорогих российских вратарей по версии Transfermarkt.

При этом его стоимость после последнего обновления цены снизилась и оценивается в 15 миллионов евро.

К Сафонову приблизился в рейтинге голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев. Его оценивают в 10 миллионов евро. На третьем месте расположился Александр Максименко из «Спартака», которого оценивают в 5 миллионов евро.

Далее расположились Никита Хайкин («Буде-Глимт»), Антон Митрюшкин («Локомотив»), Евгений Латышонок, Денис Адамов (оба – «Зенит»), Евгений Ставер («Рубин»), Илья Лантратов («Локомотив»), Максим Бориско («Балтика»), Иван Злобин («Фамаликан»), Сергей Волков («Родина»).

Всего 12 российских голкиперов оценивается стоимостью больше 1 миллиона евро.

Еще 6 вратарей: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Андрей Лунев («Динамо»), Виталий Гудиев («Акрон»), Илья Помазун («Спартак»), Иван Ломаев («Сочи») и Владислав Тороп (ЦСКА) –оцениваются ровно в 1 миллион евро.