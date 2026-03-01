РПЛ. ЦСКА начал весну с поражения от «Ахмата» (0:1) и отстал от 1-го места на 7 очков

ЦСКА в 19-м туре чемпионата России по футболу проиграл в выездном матче грозненскому «Ахмату». Единственный гол на четвертой минуте забил казахстанский игрок Максим Самородов. Его хватило для трех очков.

Москвичи остались на четвертом месте турнирной таблицы чемпионата. Отставание от третьей строчки составляет четыре очка, отставание от первой позиции равно семи баллам.

«Ахмат» поднялся на седьмую строчку.

Впереди у ЦСКА кубковый матч против действующего чемпиона России «Краснодара». «Ахмат» весной участвует только в чемпионате России.

«Ахмат» добился домашней победы над ЦСКА впервые с 1 мая 2022 года. Москвичей в том матче тренировал Алексей Березуцкий.