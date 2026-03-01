Введите ваш ник на сайте
  РПЛ. ЦСКА начал весну с поражения от «Ахмата» (0:1) и отстал от 1-го места на 7 очков

РПЛ. ЦСКА начал весну с поражения от «Ахмата» (0:1) и отстал от 1-го места на 7 очков

1 марта, 20:53
74

ЦСКА в 19-м туре чемпионата России по футболу проиграл в выездном матче грозненскому «Ахмату». Единственный гол на четвертой минуте забил казахстанский игрок Максим Самородов. Его хватило для трех очков.

Москвичи остались на четвертом месте турнирной таблицы чемпионата. Отставание от третьей строчки составляет четыре очка, отставание от первой позиции равно семи баллам.

«Ахмат» поднялся на седьмую строчку.

Впереди у ЦСКА кубковый матч против действующего чемпиона России «Краснодара». «Ахмат» весной участвует только в чемпионате России.

«Ахмат» добился домашней победы над ЦСКА впервые с 1 мая 2022 года. Москвичей в том матче тренировал Алексей Березуцкий.

Россия. Премьер-лига. 19 тур
Ахмат - ЦСКА - 1:0 (1:0) Текстовая трансляция
Гол: 1:0 - М. Самородов, 4.
Таблица турнира Календарь турнира

saf05
1772393445
Это конец. Забивать по-прежнему некому.
Ответить
neim
1772393943
Ну ржу не могу ! )))
Ответить
FCSpartakM
1772394915
Победу от ЦСКА не ждал. Как и не жду борьбы за чемпионство. Непонятно, кто считает , что ЦСКА кем-то усилился. Тупо с чужой банки понабрали игроков и практически всех выпустили в старте.
Ответить
mab1011
1772395022
Главное зимний кубок взяли, а на чемпионат можно забить...
Ответить
saf05
1772396026
Вот она магия зимнего кубка.
Ответить
Cleaner
1772398327
Играл ЦСКА безобразно и по делу проиграл. Багаж Николича иссяк?
Ответить
evgevg13
1772399729
проклятие выигрыша зимнего кубка в силе...
Ответить
Алим Терек
1772400563
Можно поблагодарить Акинфея за минимальный счет,буквально все удары ловил/отбивал,его смело можно назвать лучшим игроком матча,ну и Ахмат забил быстрый гол,отдал мяч поням,временами отстреливал вратаря,в общем,победили на классе!
Ответить
k611
1772415255
Ахмат в атаке играл лучше, успевал на подборах, моментов создал много, видно что в целом лучше был физически готов, чем армейцы. Победа вполне закономерна. Плюс магия зимнего Кубка...
Ответить
boris63
1772451729
Если с Ахматом так сыграли, то Динама с Балтикой могут вообще обрушить пижонов к десятому месту. Выбросите Зимний кубок, он заразный.
Ответить
