Матч «Сочи» – «Спартак» перенесен на другой день

Встреча 19-го тура РПЛ «Сочи» – «Спартак» сегодня не состоится. Игру перенесли на завтра. 2 марта.

Причина – непрекращающаяся беспилотная опасность на территории Сочи.

Сегодня в Краснодарском крае уже перенесли один матч. Речь о встрече Первой лиги «Черноморец» – «Торпедо». Вместо 15:00 мск ее начали в 15:30, но после старта сразу прервали – из-за беспилотной опасности.

Матч в Сочи должен стать дебютным официальным в «Спартаке» для главного тренера Хуана Карлоса Карседо.

Сочинцы замыкают турнирную таблицу российского чемпионата. Они рискуют за один сезон вылететь обратно в Первую лигу.

UPD. РПЛ подтвердила перенос, но пока не уточнила, в какой именно день проведут встречу.