Радимов призвал клуб РПЛ закрыться

Бывший футболист «Крыльев Советов» Владислав Радимов недоволен командой в матче с «Динамо».
«Вы знаете, как я люблю «Крылья Советов», но после их первого тайма в 2026 году не могу молчать.
Ребята, если вы еще не выплатили долги, может, ну его и нафиг? Может, лучше очиститься по пути «Химок»?
Зачем это все?» – написал Радимов.
- Магомеда Адиева назначили летом. Уроженец Чечни сменил в Самаре главного тренера Игоря Осинькина, который сейчас работает в «Сочи», идя с ним на последнем месте турнирной таблицы чемпионата России.
- «Крылья Советов» занимают 13-е место в РПЛ, располагаясь в зоне переходных встреч. В эти минуты самарцы проигрывают «Динамо» в гостевом матче (0:3).
- В области вскоре сменится губернатор. Должность, вероятно, займет глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов. Он сменит Вячеслава Федорищева.
Источник: телеграм-канал Владислава Радимова