Радимов призвал клуб РПЛ закрыться

Бывший футболист «Крыльев Советов» Владислав Радимов недоволен командой в матче с «Динамо».

«Вы знаете, как я люблю «Крылья Советов», но после их первого тайма в 2026 году не могу молчать.

Ребята, если вы еще не выплатили долги, может, ну его и нафиг? Может, лучше очиститься по пути «Химок»?

Зачем это все?» – написал Радимов.