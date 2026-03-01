Предложено решение, как избавиться от спорных офсайдов в РПЛ

Сообщество болельщиков «Зенита» предложено альтернативное решение ситуаций со спорными офсайдами в чемпионате России.
Болельщики предложили наделить всех помощников судей на линии видеорегистраторов, которые четко показывали бы зрителям, было положение «вне игры» или нет.
- В первых матчах возобновившегося сезона РПЛ случились казусы с прорисовкой офсайдных линий. Они спорные, поскольку чертятся руками судей на ВАР.
- По ситуации выступил президент лиги Александра Алаев. Он обозначил необходимость заняться усовершенствованием офсайдных линий.
- Сегодня, 1 марта, 19-й тур РПЛ продолжится тремя встречами. Начнется игровой день в 13:00 мск встречей «Динамо» и «Крыльев Советов».
Источник: «Бомбардир»