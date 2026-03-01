Введите ваш ник на сайте
Предложено решение, как избавиться от спорных офсайдов в РПЛ

1 марта, 09:03
19

Сообщество болельщиков «Зенита» предложено альтернативное решение ситуаций со спорными офсайдами в чемпионате России.

Болельщики предложили наделить всех помощников судей на линии видеорегистраторов, которые четко показывали бы зрителям, было положение «вне игры» или нет.

  • В первых матчах возобновившегося сезона РПЛ случились казусы с прорисовкой офсайдных линий. Они спорные, поскольку чертятся руками судей на ВАР.
  • По ситуации выступил президент лиги Александра Алаев. Он обозначил необходимость заняться усовершенствованием офсайдных линий.
  • Сегодня, 1 марта, 19-й тур РПЛ продолжится тремя встречами. Начнется игровой день в 13:00 мск встречей «Динамо» и «Крыльев Советов».

Еще по теме:
Соболев выйдет в стартовом составе «Зенита» впервые в этом году 2
Решение ЭСК по отмене гола «Балтики» в ворота «Зенита» 2
Экс-тренер «Спартака» – о команде: «Когда будут нормальные люди играть в обороне?»
Комментарии (19)
Бумбраш
1772346081
Всегда поражался таким "вундыркиндам"
Ответить
...уефан
1772347095
...чей платёж первым зашёл, в пользу тех и трактовка! И хватит тут детского сада!...
Ответить
Play
1772349685
Болельщики Зенита стреляют себе в ногу. К чему такие предложения, потом опять юбилей переносить.
Ответить
Cleaner
1772353426
Проверять СУДЕЙ на полиграфе раз в месяц и спорных офсайдов не будет...((((((((((((((
Ответить
sochi-2013
1772353936
тогда на футбол надо будет перекус брать, а по телевизору, если повезет, только первый тайм успеют показать. Хорошая была идея с ВАР, но любую можно из гов нять!
Ответить
mutabor0992
1772355075
А как же ИИ или другие прибамбасы?Почему люди?Ведь есть человеческий фактор,клубные пристрастия и АЛЧНОСТЬ в конце концов.
Ответить
Kollljan
1772355347
не видеорегистратоРОВ, а видеорегистратоРАМИ. Интересно, в настоящее время в школах падежи отменили или нет?
Ответить
Номэд
1772356673
Бом.жи тыкаются своими рылами не в ту урну. зпрф
Ответить
СильныйМозг
1772357255
Я, в принципе, так и знал, что здесь будут хрюкать и вонять, больше всех, болельщики самого коррумпированного клуба.
Ответить
Vladimir-Shelepnev-google
1772379510
Было же предложение считать офсайд, если игрок нападения полностью впереди защитника. И вопросов не будет
Ответить
