Предложено решение, как избавиться от спорных офсайдов в РПЛ

Сообщество болельщиков «Зенита» предложено альтернативное решение ситуаций со спорными офсайдами в чемпионате России.

Болельщики предложили наделить всех помощников судей на линии видеорегистраторов, которые четко показывали бы зрителям, было положение «вне игры» или нет.