Федотов отреагировал на спорный пенальти в матче «Локомотив» – «Пари НН»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов проанализировал спорный момент в матче «Локомотив» – «Пари НН».

«Локо» обыграл «Пари НН» в домашнем матче 19‑го тура РПЛ со счетом 2:1.

Команда из Нижнего Новгорода забила гол с пенальти. Главный арбитр матча Рафаэль Шафеев назначил 11-метровый за фол Сергея Пиняева на Максиме Шнапцеве.

«Контакт – он и есть контакт. Пиняев попал по ноге Шнапцеву. Шафеев продолжил игру, но это 11-метровый для видео. Шнапцев пытался закрыть мяч и получил по ноге. Степень контакта сейчас никто не оценивает – только динамику и движение игроков. ВАР проверяет, показывает момент, и арбитр принимает решение.

Конечно, было бы проще, если бы Пиняев рубанул Шнапцева двумя ногами. Но попадание по ноге всe же было. У Шнапцева мяч оказался между ног, получилась такая динамика движения. И упал он, потому что подбили его ногу – она из-за этого ушла вправо.

Да, пенальти дурацкий, но нарушение было», – сказал Федотов.