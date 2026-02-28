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  • Федотов отреагировал на спорный пенальти в матче «Локомотив» – «Пари НН»

Федотов отреагировал на спорный пенальти в матче «Локомотив» – «Пари НН»

28 февраля, 19:25
3

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов проанализировал спорный момент в матче «Локомотив» – «Пари НН».

  • «Локо» обыграл «Пари НН» в домашнем матче 19‑го тура РПЛ со счетом 2:1.
  • Команда из Нижнего Новгорода забила гол с пенальти. Главный арбитр матча Рафаэль Шафеев назначил 11-метровый за фол Сергея Пиняева на Максиме Шнапцеве.

«Контакт – он и есть контакт. Пиняев попал по ноге Шнапцеву. Шафеев продолжил игру, но это 11-метровый для видео. Шнапцев пытался закрыть мяч и получил по ноге. Степень контакта сейчас никто не оценивает – только динамику и движение игроков. ВАР проверяет, показывает момент, и арбитр принимает решение.

Конечно, было бы проще, если бы Пиняев рубанул Шнапцева двумя ногами. Но попадание по ноге всe же было. У Шнапцева мяч оказался между ног, получилась такая динамика движения. И упал он, потому что подбили его ногу – она из-за этого ушла вправо.

Да, пенальти дурацкий, но нарушение было», – сказал Федотов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Локомотив Федотов Игорь
Комментарии (3)
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Нейтральный болельщик
1772296069
Всегда знал что Федотов мразь
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Skull_Boy
1772296446
Е_нутый купи очки
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Хулиганин
1772301207
Кроты будут за "честь" мундира до конца усираться. Лапочкина еще бы спросили.
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