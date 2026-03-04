Радимов назвал профнепригодного судью в РПЛ

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов раскритиковал российских судей.

– Вот мы критикуем команды, которые выходят не готовые физически или тактически, обычно понятно, кто зачем ездил на сборы. Но зачем на них ездили в межсезонье судьи – понять невозможно. Некоторые моменты – это просто беспредел.

Что делать? Все давно понимают, что надо просто убрать Мажича. Потому что становится только хуже. Вопрос: почему у нас в судействе такой бардак и позорище? А ведь судьи за эту свою «работу» еще и деньги получают.

– Совершенно очевидно, что получают.

– Вот Шафеев и те, кто сидел на ВАР на матче «Локомотива» и «Пари», вот за что они получат свою зарплату? Шафеев-то просто не умеет судить, с ним понятно, он профнепригоден.

А те двое на ВАР, которые сидели в тепле – Чистяков и Кукуляк – и позвали его смотреть эпизод с Пиняевым и Шнапцевым, им за что платить? Где там спорный момент? Два чудака взяли и устроили, что хотят.

Хорошо, «Локо» выиграл, а то вообще бы был скандал. Я теперь всегда, когда увижу Шафеева за работой, буду трубить громко о том, что смотреть этот матч не надо, что судит его «недоделка».