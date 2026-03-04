Введите ваш ник на сайте
Радимов назвал профнепригодного судью в РПЛ

4 марта, 13:05
2

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов раскритиковал российских судей.

– Вот мы критикуем команды, которые выходят не готовые физически или тактически, обычно понятно, кто зачем ездил на сборы. Но зачем на них ездили в межсезонье судьи – понять невозможно. Некоторые моменты – это просто беспредел.

Что делать? Все давно понимают, что надо просто убрать Мажича. Потому что становится только хуже. Вопрос: почему у нас в судействе такой бардак и позорище? А ведь судьи за эту свою «работу» еще и деньги получают.

– Совершенно очевидно, что получают.

– Вот Шафеев и те, кто сидел на ВАР на матче «Локомотива» и «Пари», вот за что они получат свою зарплату? Шафеев-то просто не умеет судить, с ним понятно, он профнепригоден.

А те двое на ВАР, которые сидели в тепле – Чистяков и Кукуляк – и позвали его смотреть эпизод с Пиняевым и Шнапцевым, им за что платить? Где там спорный момент? Два чудака взяли и устроили, что хотят.

Хорошо, «Локо» выиграл, а то вообще бы был скандал. Я теперь всегда, когда увижу Шафеева за работой, буду трубить громко о том, что смотреть этот матч не надо, что судит его «недоделка».

  • Судьи просматривали ВАР в общей сложности 16 раз во всех 8 играх 19-го тура РПЛ.
  • Милорад Мажич работает руководителем департамента судейства РФС с конца июня 2023 года.

ScarlettOgusania
1772620956
каковы воспитатели (Захаров, Иванов, Егоров, Вилков) таковы и воспитанники (Фисенко, Турбин, Мешков, Целовальников - которым срок корячится) и разные другие шафеевы, булановы, бобровские, лампочкины, которые только свисток в руках держать умеют и отрабатывать заказ, спущенный из Лахта-центра, а судить не научились...((
Ответить
Good_win_ФКСМ
1772629241
что уж тогда говорить про то Г, что свистело на матче помойки с Балтикой... там не то, что профнепригодность, там был заведомый умысел группы лиц по предварительному сговору повлиять на результат спортивного события... хотя, сейчас местная 3,14дошваль начнет верещать обратное... заодно и посмотрим перечень дегенератов....
Ответить
