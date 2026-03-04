Введите ваш ник на сайте
ФК «Москва» могут возродить при поддержке экс-ведущей «Дома-2»

4 марта, 12:56
8

ФК «Москва» хотят возродить в Медиалиге. Клуб планируют заявить на турнир, когда найдeтся новый спонсор.

Один из главных претендентов на позицию спонсора – телеведущая Ксения Бородина, известная по работе в шоу «Дом-2». Сообщается, что она заинтересована в том, чтобы ворваться в спорт и достигнуть успеха и в этой сфере.

Логотип «Москвы» уже проходит регистрацию в Роспатенте. В ближайшее время у клуба в планах открыть и свою школу.

Сейчас должность президента «Москвы» занимает предприниматель Антон Васильев, но он готов уступить свой пост тому, кто сможет инвестировать в клуб 3,5-4 миллиона рублей – годовой бюджет для игры в «Медийной восьмeрке» (1-й дивизион Медиалиги).

Пока «Москва» играет в одной из столичных лиг в формате 8х8. За неe выступают воспитанники разных клубов московского региона, которые не пробились в профессионалы. Фанбаза у клуба тоже есть – это те, кто поддерживал чeрно-гранатовых ещe во времена их выступлений в профессиональном футболе.

  • ФК «Москва» существовал в 1997–2010 годах. Изначально он назывался «Торпедо-ЗИЛ», затем «Торпедо-Металлург».
  • В 2001–2009 годах клуб выступал в РПЛ.
  • В 2007 году «Москва» под руководством Леонида Слуцкого играла в финале Кубка России и заняла 4-е место в чемпионате страны.
  • Клуб также выступал в Кубке УЕФА и Кубке Интертото.

Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Россия. Премьер-лига Медиафутбол Москва
