Известна позиция Тедеско насчет возвращения в Россию

Бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско пока не рассматривает вариант с возвращением в Россию.
«После ухода из «Фенербахче» немецкий специалист получил несколько предложений, но взял паузу на раздумья. Возвращение в Россию сейчас не стоит на повестке дня. Но в будущем все может измениться», – сообщил источник.
- Тедеско работал в «Фенербахче» с сентября 2025 года.
- С 2019 по 2021 год он возглавлял «Спартак» и брал с красно-белыми серебро РПЛ.
- Затем Тедеско тренировал «Лейпциг», сборную Бельгии.
Источник: «Спорт-Экспресс»