Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Стало известно состояние Кудряшова после нокаута в бойцовском поединке

Стало известно состояние Кудряшова после нокаута в бойцовском поединке

Вчера, 13:41
7

Бывший защитник ЦСКА Виктор Васин рассказал, как ходил на бой Федора Кудряшова.

  • Бывший защитник сборной России провел дебютный бой на кикбоксерском турнире Fight Nights.
  • Экс-футболист подрался с рэпером Дмитрием Гусаковым, более известным как Гуди.
  • Музыкант отправил Кудряшова в нокаут во втором раунде благодаря точному хай-кику.
  • Федору потребовалась медицинская помощь, в том числе использование кислородной маски.

«Эмоции, которые испытываешь на футбольном поле, невозможно нигде получить. Недавно ходил на бой Фeдора Кудряшова. Было очень непривычно. Не представляю, как Федя в это вписался. Переживал за него и почувствовал эту атмосферу боeв. Во всех видах спорта на высоком уровне ты испытываешь такие суперэмоции и адреналин, какие в обычной жизни невозможно получить. Понятно, что ты радуешься и переживаешь за детей в спорте. Но это не те эмоции, которые есть в футболе.

Нормально, отошeл после боя. Но на ринге из-за адреналина ты не чувствуешь удары соперника, а потом всe это ощущается. Это не сопоставимо с футболом, когда нам прилетало по ногам. Я не стал ему даже пока звонить. К нему очень большое внимание сейчас. У меня жена переписывалась с его супругой, со здоровьем у него всe нормально», – сказал Васин.

Еще по теме:
Дзюба назвал условие для участия в боях ММА 4
Быстров не пойдет по пути Кудряшова: «Я разве похож на психа?» 8
Кудряшов рассказал о своем состоянии после нокаута от рэпера Гуди 1
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Кудряшов Федор Васин Виктор
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DMитрий
1778757464
За привоз от Хорватов припомнил.
Ответить
Urtíсa
1778760700
Музыкант отправил Кудряшова в нокаут во втором раунде благодаря точному хай-кику.---- Зюба следующий.Гы гы
Ответить
алдан2014
1778761333
Сказочный долб...**. это про Кудряшова
Ответить
Argon
1778773658
Не мог бы Гусаков вызвать на поединок Боселли?
Ответить
Чилим.
1778779993
Хорошо,что там отбивать нечего...
Ответить
Главные новости
Отъезд форварда «Зенита», Кисляка ждут в АПЛ, Чалова – в РПЛ, отказ Батракова от Португалии и другие новости
01:11
Примера. «Реал» обыграл «Овьедо» и гарантировал 2-е место
00:34
1
Названа истинная причина отъезда Дурана из «Зенита»
00:18
4
Еще один экс-игрок сборной России попал в базу «Миротворца»*
Вчера, 23:29
5
Заявка Франции на ЧМ-2026
Вчера, 23:01
5
Дешам заявил, что Шевалье не попал на ЧМ-2026 из-за Сафонова
Вчера, 22:55
8
Сафонов прокомментировал 2-е подряд чемпионство с «ПСЖ»
Вчера, 22:49
1
«Зенит» подал заявку на участие в турнире в Бразилии
Вчера, 22:17
13
Сафонов лишил Шевалье чемпионата мира-2026
Вчера, 21:47
6
Пост Сафонова после нового чемпионства с «ПСЖ»
Вчера, 21:21
2
Все новости
Все новости
Агент раскрыл сумму выкупа Батракова
Вчера, 23:45
1
Пономарев оценил кандидатуру Игдисамова как постоянного тренера ЦСКА
Вчера, 23:09
1
Зенитовец Вендел назвал трех главных экс-партнеров по клубу
Вчера, 22:26
1
«Зенит» подал заявку на участие в турнире в Бразилии
Вчера, 22:17
13
Стало известно, заплатил ли «Краснодар» «Ростову» перед матчем с «Зенитом»
Вчера, 21:59
9
Губерниев оценил вероятность чемпионства «Зенита»
Вчера, 20:58
6
Зенитовец Вендел назвал трех любимых игроков
Вчера, 20:48
3
Батраков отказался ехать в чемпионат Португалии
Вчера, 20:27
11
Чалову отказали в возвращении в ЦСКА: «Годится только для юношеского футбола»
Вчера, 19:50
9
Известна позиция Тедеско насчет возвращения в Россию
Вчера, 19:33
4
КДК наказал Осипенко, обматерившего игрока «Краснодара»
Вчера, 18:51
14
Громкое заявление Бакаева о силе «Локомотива»
Вчера, 18:16
3
Известен матч 30-го тура, на который поедет президент РПЛ для проведения чемпионской церемонии
Вчера, 17:58
11
Спартаковец Джику ответил, какой город безопаснее – Москва или Париж
Вчера, 17:29
6
Раскрыта судьба Мохеби в «Ростове»
Вчера, 17:05
4
Журналистка, бравшая интервью у Карпина, получила хейт в свой адрес
Вчера, 16:45
1
44-летний Аршавин сделал кувырок на асфальте
Вчера, 16:27
4
Раскрыта сумма, которую Дзюба получит за бой с Джиганом
Вчера, 16:17
13
«Зенит» попросил болельщиков нормально себя вести в Ростове-на-Дону
Вчера, 16:01
17
Раскрыты все российские клубы, интересующиеся Чаловым
Вчера, 15:19
10
Два клуба АПЛ поборются с «ПСЖ» за Кисляка
Вчера, 14:27
5
«Матч ТВ» не покажет ни одной игры 30-го тура РПЛ
Вчера, 14:20
13
Семак высказался о решающем матче «Зенита» с «Ростовом»
Вчера, 13:54
7
Стало известно состояние Кудряшова после нокаута в бойцовском поединке
Вчера, 13:41
7
Форвард «Ростова» Голенков – о матче с «Зенитом»: «За нас будет болеть вся страна»
Вчера, 13:31
45
Агент Джикии оценил вероятность возвращения защитника в «Спартак»
Вчера, 13:20
4
Семак раскрыл детали разговора с Дураном перед его отъездом
Вчера, 13:06
5
«Это вообще не вариант»: Лукаку не хочет переходить в РПЛ
Вчера, 12:50
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 