Стало известно состояние Кудряшова после нокаута в бойцовском поединке

Бывший защитник ЦСКА Виктор Васин рассказал, как ходил на бой Федора Кудряшова.

Бывший защитник сборной России провел дебютный бой на кикбоксерском турнире Fight Nights.

Экс-футболист подрался с рэпером Дмитрием Гусаковым, более известным как Гуди.

Музыкант отправил Кудряшова в нокаут во втором раунде благодаря точному хай-кику.

Федору потребовалась медицинская помощь, в том числе использование кислородной маски.

«Эмоции, которые испытываешь на футбольном поле, невозможно нигде получить. Недавно ходил на бой Фeдора Кудряшова. Было очень непривычно. Не представляю, как Федя в это вписался. Переживал за него и почувствовал эту атмосферу боeв. Во всех видах спорта на высоком уровне ты испытываешь такие суперэмоции и адреналин, какие в обычной жизни невозможно получить. Понятно, что ты радуешься и переживаешь за детей в спорте. Но это не те эмоции, которые есть в футболе.

Нормально, отошeл после боя. Но на ринге из-за адреналина ты не чувствуешь удары соперника, а потом всe это ощущается. Это не сопоставимо с футболом, когда нам прилетало по ногам. Я не стал ему даже пока звонить. К нему очень большое внимание сейчас. У меня жена переписывалась с его супругой, со здоровьем у него всe нормально», – сказал Васин.